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30. draamafestival toob Tartusse läbilõike Eesti nüüdisteatrist

Teater
Foto: Ksenia Kvitko
Teater

Sügis algab taas teatriga. 30. korda toimuv draamafestival toob Tartusse läbilõike Eesti nüüdisteatri silmapaistvamatest lavastustest. Selle aasta programmist leiab nii punkmuusikali, sõiduautolavastuse kui ka suurproduktsioone.

Popurrii teatrikutsungitest andis täna hommikul Tartu Raekojaplatsis märku Draamafestivali algusest. Ametlikult avati aga festival sajast elektromehaanilisest skulptuurist koosneva installatsiooni käivitamisega Samelini tehasehoones.

"Renzo van Steenbergen ja Kristjan Pütsep on loonud valguse ja heli installatsiooni vanadest Norma plekkpurkidest. See on sümboolne algus festivalile. See on teatraalne, valguse ja heli mäng. et me unustaksime korra ära oma argipäeva, tuleksime kokku pimedasse ruumi, et kogeda seda nii kehaliselt kui ka meeleliselt," selgitas festivali tegevjuht Mari Nurk.

Selle aasta programmi kuulub 13 lavastust nii tuntud lavastajatelt kui ka noortelt debütantidelt, kes on festivali loomenõukogu arvates saanud hakkama esimeste täistabamustega.

"Üks erilisemaid kogemusi kindlasti on see, kui koos kunstnikuga sõiduautos läbida Tartu linna pimedas. See on Robin Täpi "Drive-in", mis on eriline kogemus, aga samuti üks uusi koosluseid on elekton.arti "Carmen Electra", mis on punkmuusikal ja mille loojateks on kunstiakadeemia vilistlased," rääkis Nurk.

Selle aasta programmi jõudnud lavastusi ühendab Nurga sõnul ühiskondlikult ja sotsiaalselt kriitiline teemade valik. Nende hulgas näiteks naistevastane vägivald.

"Meil on programmis lavastus "Prima Facie" Eesti draamateatrilt ja samuti on meil ka külla oodata Ukraine veterane Merle Karusoo lavastuses "Ma ei jätnud Ukrainat", kes räägivad oma loo," lisas Nurk.

Festival kestab Tartus 13. septembrini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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