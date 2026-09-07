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Draama festival käivitatakse Tartus suuremahulise mehaanilise installatsiooniga

Teater
"Segased signaalid" Autor/allikas: Kris Moor
Teater

7. septembril algab Tartus Eesti Teatri Festival Draama. Nädala jooksul jõuab Tartu ja Lõuna-Eesti publiku ette läbilõige Eesti nüüdisteatrist ning mitmekesine lisaprogramm. Draama festival vältab Tartu erinevates mängupaikades 13. septembrini.

Festival avatakse Samelini tehases Renzo van Steenbergeni ja Kristjan Pütsepa installatsiooniga "Segased signaalid / Mixed Signals". Esimesest Draama festivalist möödub tänavu 30 aastat, mistõttu installatsioon on avatud kogu ümmargust tähtpäeva tähistava teatrifestivali aja tasuta.

Festivali põhiprogrammi kuulub 13 lavastust, uue tegevjuhi Mari Nurga sõnul näitab tänavune põhiprogramm, kui mitmekesine, julge ja rahvusvaheliselt kõnekas on Eesti teater praegu. "Festivalil kohtub Tartu publik väga eriilmeliste teatrivormide ja autorikäekirjadega: programmist leiab nii punkmuusikali, sõiduauto­lavastuse kui ka mitu suurproduktsiooni, seejuures on kogenud meistrite kõrval esindatud ka verinoorte debütantide esimesed täistabamused," ütles ta.

Lisaprogramm täidab Tartu mõttevahetusega: nädala jooksul leiavad aset vestlusringid, kohtumised teatritegijatega, kontserdiõhtu ja kahe taskuhäälingu avalikud salvestused. "Lisaprogramm pakub Eesti ja välismaa teatriprofessionaalidele võimalust festivalipäevi sisukalt kasutada, et teatri tulevikusuundi üheskoos mõtestada ja sõnastada," sõnas Nurk.

Lisaprogrammi tähtsündmuseks on kahepäevane Eesti teatri konverents, millega tähistab 35. juubelit Eesti Etendusasutuste Liit. Toimub ka teatrilaboratoorium "Uus põhi", mis on pühendatud nüüdisaegsele Põhjamaade dramaturgiale ning alustavatele eesti lavastajatele. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

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