Draama festivali lisaprogramm kutsub Eesti teatri põletavatel teemadel kaasa mõtlema

Tänavuse Tartu Draama festivali lisaprogrammist leiab vestlusringid, kohtumised teatritegijatega, Eesti teatri konverentsi kui ka kahe taskuhäälingu avalikud salvestused.

"Lisaprogramm pakub Eesti ja välismaa teatriprofessionaalidele võimalust festivalipäevi sisukalt kasutada, et üheskoos mõtestada ja sõnastada teatri tulevikusuundi," sõnas Draama festivali uus tegevjuht Mari Nurk.

Kahepäevase Eesti teatri konverentsiga tähistab 35. juubelit Eesti Etendusasutuste Liit. Kui konverentsi esimene päev võtab luubi alla teatrite erinevad toimimismudelid ja nende omavahelised seosed, siis teisel päeval keskendutakse Eesti teatri järelkasvule ja erialasele ettevalmistusele.

Traditsiooniliselt esitlevad Eesti Teatriliit ja Eesti Teatri Agentuur Draama festivalil aastaraamatut "Teatrielu 2025". Raamatuesitluse juurde kuuluvad sõnavõtud nii raamatu tegijatelt kui ka arvustajalt, samuti avaldab Eesti Teatri Agentuuri teatristatistika spetsialist Tiia Sippol ülevaate 2025. aasta teatristatistikast ning toimub arutelu, "Milleks meile "Teatrielu"".

Festivalil leiab aset ka värske teatrilaboratoorium "Uus põhi", mis on pühendatud nüüdisaegsele Põhjamaade dramaturgiale ning eesti alustavatele lavastajatele. Neli vähema kogemusega lavastajat saavad võimaluse oma loomingulist mõtlemist näidata: ühe nädala jooksul ning käputäie proovidega valmib igal lavastajal 30-minutiline lavastuskatkend, mis kõik 12. septembril avalikult etenduvad.

Draama festivaliga samal nädalal toimub Eesti kaasaegsete etenduskunstide esitlusfestival, mille jooksul antakse kutsutud professionaalsetele väliskülalistele, kuraatoritele, produtsentidele, festivali- ja teatrijuhtidele ülevaade Eesti etenduskunsti uusimatest suundumustest. 10. septembril toimuvas vestlusringis arutletakse muu hulgas, milline on rahvusvaheline teatrifestivalimaastik ning kes on hetkel need lavastajad, kelle iga uut tööd pikisilmi oodatakse. Vestlusringi juhib esitlusfestivali kuraator-koordinaator ja Eesti Teatri Agentuuri juht Liisi Aibel.

Etendusjärgsed vestlusringid pakuvad vaatajatele võimaluse esitada küsimusi otse autoritele, lavastajatele ja etendajatele. Tänavu juhivad vestlusringe Meelike Saarna, Kaia Kastepõld-Tõrs, Madli Pesti, Raili Marling, Johanna Rannik, Saara Liis Jõerand, Karin Allik, Anneli Saro ja Valner Valme. Vestlusringid algavad umbes 15 minutit pärast aplausi ning on kõigile osalejatele tasuta.

Festivali ajal toimub kaks taskuhäälingu salvestust. Tartu Ülikooli Teatriteaduse Üliõpilaste Loož (TÜL) võtab luubi alla teatrikriitikute järelkasvu ning Teater Nuutrum arutleb saatekülalistega nüüdisteatri järjest laienevate piiride ja võimaluste üle. Huvilistel on võimalik avalikust salvestusest osa võtta Tartu Uue Teatri väikeses saalis.

Melomaanidele pakub 11. septembri õhtutundidel kosutust ansambel Rubundi, kelle koosseis on tihedalt teatrimaailmaga läbipõimunud.

Pea kõik lisaprogrammi sündmused on huvilistele tasuta.