Galerii: Tartus avati Draama festival

Tartus avati Draama festival

Tartus avati Draama festival
2. septembril avati Tartu Toomemäel Tähetorni juures Draama 2025 festival, mis toob 2.–7. septembrini Eesti teatriparemiku taas kokku.

Avasündmus toimus koostöös Eesti‑Soome linnaruumiprojektiga Other City, kus Must Kast, Teatteri Telakka ja Akseli Klonk esitlesid eksperimentaalprojekti "Enter: space" – sümboolse "tähelaeva", mis sümboliseerib festivali kosmilist starti läbi Tartu.

Avaüritusel rääkisid festivali vajalikkusest kultuurilinnas Tartu linnapea Urmas Klaas ja festivali tegevjuht Hedi‑Liis Toome, tuues välja Draama olulist rolli linna kultuurielus ja selle ambitsioone tulevikus. 

Festival jätkub nädala jooksul programmiga, kust leiab nii teatrilavastusi, vestlusringe, näitusi kui ka erisündmusi.

Toimetaja: Kaspar Viilup

