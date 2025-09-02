X!

Teatrifestival Draama 2025 annab läbilõike Eesti kaasaegsest teatrist

Teater
Tallinna Linnateatri
Tallinna Linnateatri "Krum" Autor/allikas: Hanoh Levin
Teater

Teisipäeval algab Tartus teatrifestival Draama 2025, mis kestab 7. septembrini. Festivali programmi on kokku pannud Hedi-Liis Toome, Liisi Aibel, Karin Allik, Meelis Oidsalu ja Karmen Juhkam.

Tänavuse programmi lavastused annavad läbilõike Eesti kaasaegsest teatrist. Tartus jõuavad lavale Rakvere Teatri lavastused "Klaaslaps" ja "Lasteaed", Ugala Teatri "Meie klass", Endla Teatri "Tõde ja õigus V" ning "Nukumaja", Tallinna Linnateatri "Krum", VAT Teatri "Gargantua", Eesti Draamateatri "Kollane tapeet", Südalinna Teatri "Ma jätsin Ukraina 2022", Von Krahli Teatri "Jussikese 7 sõpra", Karl Saksa lavastus "Schema" (Kanuti Gildi Saal), Üüve-Lydia Toompere lavastus "FLEX" (Sõltumatu Tantsu Lava) ning Taavet Janseni ja Liis Varese virtuaalreaalne kogemus "Inimeses hoitud II: Õietera su sees" (Elektron.art).

Ka tänavu leiab Draama programmist ühe ligipääsetava etenduse ning seekord osutus valituks Tallinna Linnateatri lavastus "Krum", mille 6. septembri etendust on Vanemuise suures majas võimalik vaadata nii kirjeldus- kui ka kirjutustõlkega.

Lisaprogrammis pakub Tartu Uus Teater 5. ja 6. septembril vaatamiseks Tartu keskpargis muusikalist vabaõhulavastust "Tapty1985. Laskumine orgu".

Festivali viimasel päeval, 7. septembril, toimub Tamme staadionil tasuta jalgpalliturniir, millega tähistatakse 90 aasta möödumist esimesest Eesti ja Soome näitlejate vahelisest jalgpallimatšist.

Draama festivali avamine toimub sel aastal 2. septembril kell 16 Tartu Tähetorni juures Toomemäel. Üritus on tasuta ja toimub koostöös Eesti-Soome ühisprojektiga Other City. Pärast avakõnesid esitlevad Must Kast, Teatteri Telakka (Soome) ja Akseli Klonk (Soome) eksperimentaalset linnaruumiprojekti "Other City" teist osa nimega "Enter: space".

Selle käigus lansseeritakse kahenädalase residensi käigus valminud tähelaev koos festivaliga pidulikult orbiidile. Projekti eesmärk on uurida unustatud paiku Tamperes, Tartus ja Oulus, luues kohaspetsiifilisi teoseid, mis lähtuvad n-ö unustatud linnaruumist. Enter: space kosmoselaev ootab reisijaid Petzwali tornis Toomemäel 4.–6. septembrini.

Lisaks teatrile pakub festivali programm ka vestusringe, näitusi ja muid sündmusi. 2. septembril avatakse Vanemuise väikese maja ovaalsaalis Kristel Oja isikunäitus "Tajude vaikus". 4. septembril avatakse Promenaadiviies näitus "Näitlejad näitavad", kus eksponeeritakse Eesti näitlejate maalide väljapanekut. 5. septembril esitletakse Vanemuise suure maja fuajees aastaraamatut "Teatrielu 2024".

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:52

Männamäe ja Tross uuest dokfilmist: Piip ja Tuut jäid kõrvalisteks tegelasteks

14:10

Sinefiil | "Üheskoos" kujutab paarisuhte lagunemist mõjusas õudusfilmiraamis

13:05

Headreadi raamatuaasta blogi: Richard Powersi "Ilmapuu" ja "Hämming"

12:46

Hanna Junti toob Noorsooteatris lavale nelja põlvkonna emade ja tütarde lood

11:49

Galerii: Lõppesid Janno Jürgensi mängufilmi "Mind ei ole sinust eraldi" võtted

10:22

Kirjanduslikud kolmapäevad alustavad 63. hooaega Värske Rõhu sünnipäevaga

10:14

Teatrifestival Draama 2025 annab läbilõike Eesti kaasaegsest teatrist

10:04

Dokumentalistide Gildi kolleegipreemia pälvis Jaan Tootsen

10:00

Noore muusiku preemia pälvis sopran Annabel Soode

01.09

Rakvere teater avas uue hooaja Prantsuse komöödiaga "Kiivipäev"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

01.09

Rahvusraamatukogu ajutine pind Tallinnas Narva maanteel sulgeb uksed

01.09

Rasmus Kaljujärv liitus Eesti Draamateatri trupiga

01.09

Veneetsia filmifestivali päevik: Olivier Assayasi "Kremli võlur" jääb justkui poolele teele

31.08

Tallinna linnaelumuuseum avab novembris uksed

01.09

Galerii: Tartus toimus kümnes Aparaaditehase festival

31.08

Galerii: Kadrioru kunstimuuseumis avatud näitus avab lillede tähendust ja mõjujõudu

01.09

ETV-s tele-esilinastub Jaak Kilmi ja Kiur Aarma dokfilm "Lahkumine Tallinnast. 1941"

01.09

Viljandi kultuuriakadeemias algas õppeaasta äsja renoveeritud peahoones

01.09

Rakvere teater avas uue hooaja Prantsuse komöödiaga "Kiivipäev"

01.09

Berk Vaher: rohkem sisuloojaid!

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo