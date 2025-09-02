Teatrifestival Draama 2025 annab läbilõike Eesti kaasaegsest teatrist

Teisipäeval algab Tartus teatrifestival Draama 2025, mis kestab 7. septembrini. Festivali programmi on kokku pannud Hedi-Liis Toome, Liisi Aibel, Karin Allik, Meelis Oidsalu ja Karmen Juhkam.

Tänavuse programmi lavastused annavad läbilõike Eesti kaasaegsest teatrist. Tartus jõuavad lavale Rakvere Teatri lavastused "Klaaslaps" ja "Lasteaed", Ugala Teatri "Meie klass", Endla Teatri "Tõde ja õigus V" ning "Nukumaja", Tallinna Linnateatri "Krum", VAT Teatri "Gargantua", Eesti Draamateatri "Kollane tapeet", Südalinna Teatri "Ma jätsin Ukraina 2022", Von Krahli Teatri "Jussikese 7 sõpra", Karl Saksa lavastus "Schema" (Kanuti Gildi Saal), Üüve-Lydia Toompere lavastus "FLEX" (Sõltumatu Tantsu Lava) ning Taavet Janseni ja Liis Varese virtuaalreaalne kogemus "Inimeses hoitud II: Õietera su sees" (Elektron.art).

Ka tänavu leiab Draama programmist ühe ligipääsetava etenduse ning seekord osutus valituks Tallinna Linnateatri lavastus "Krum", mille 6. septembri etendust on Vanemuise suures majas võimalik vaadata nii kirjeldus- kui ka kirjutustõlkega.

Lisaprogrammis pakub Tartu Uus Teater 5. ja 6. septembril vaatamiseks Tartu keskpargis muusikalist vabaõhulavastust "Tapty1985. Laskumine orgu".

Festivali viimasel päeval, 7. septembril, toimub Tamme staadionil tasuta jalgpalliturniir, millega tähistatakse 90 aasta möödumist esimesest Eesti ja Soome näitlejate vahelisest jalgpallimatšist.

Draama festivali avamine toimub sel aastal 2. septembril kell 16 Tartu Tähetorni juures Toomemäel. Üritus on tasuta ja toimub koostöös Eesti-Soome ühisprojektiga Other City. Pärast avakõnesid esitlevad Must Kast, Teatteri Telakka (Soome) ja Akseli Klonk (Soome) eksperimentaalset linnaruumiprojekti "Other City" teist osa nimega "Enter: space".

Selle käigus lansseeritakse kahenädalase residensi käigus valminud tähelaev koos festivaliga pidulikult orbiidile. Projekti eesmärk on uurida unustatud paiku Tamperes, Tartus ja Oulus, luues kohaspetsiifilisi teoseid, mis lähtuvad n-ö unustatud linnaruumist. Enter: space kosmoselaev ootab reisijaid Petzwali tornis Toomemäel 4.–6. septembrini.

Lisaks teatrile pakub festivali programm ka vestusringe, näitusi ja muid sündmusi. 2. septembril avatakse Vanemuise väikese maja ovaalsaalis Kristel Oja isikunäitus "Tajude vaikus". 4. septembril avatakse Promenaadiviies näitus "Näitlejad näitavad", kus eksponeeritakse Eesti näitlejate maalide väljapanekut. 5. septembril esitletakse Vanemuise suure maja fuajees aastaraamatut "Teatrielu 2024".