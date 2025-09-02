X!

Hedi-Liis Toome: Draama 2025 programmis annavad tooni naised

Tartus algab nädala lõpuni kestev Eesti teatrite festival Draama. Festivali programmis on kolmeteistkümne Eesti teatri lavastused ning festivali programmist leiab mitmeid teatri- ja kultuuriteemalisi vestlusõhtuid. Festivali juhi Hedi-Liis Toome sõnul annavad tänavuse festivali programmis tooni naised.

Teatrifestivali Draama seekordsed lavastused annavad läbilõike Eesti kaasaegsest teatrist.

"Tänavuse festivali programmis annavad tooni naised. Ühelt poolt on meil päris palju naislavastajaid: Kertu Moppel, Sveta Grigorjeva, Laura Jaanhold, Marta Aliide Jakovski, aga ka teemad, millega laval tegeletakse on seotud naistega. Näiteks koduvägivald või keeruline lapse saamise protsess, aga tegelikult on jätkuvalt Draama festivali eesmärk näidata Eesti teatri mitmekesisust," ütles festivali kuraator ja juht Hedi-Liis Toome.

Igale etendusele järgneb publikuvestlus ja arutelu.

"Kuna ma olen ka teadlane, siis igasugused uuringud näitavad, et inimesed saavad etendustest paremini aru, kui neil on võimalus küsida küsimusi, saada vastuseid nendele asjadele, mis neil etenduse ajal jäid selgusetuks. Nii et minu meelest võib küll kunstist rääkida, mina ei arva, et see võtab teatri imet vähemaks, vaid pigem just paneb inimesi veelgi enam aru saama, kui raske töö on teatri tegemine, näitlemine ja teatri tehniline töö," sõnas Toome.

Festival avati 2. septembril Petzvali torni kõrval Toomemäel Eesti ja Soome teatrite ühistööna valminud eksperimentaalse linnaruumiprojekti "Other City" teise osaga "Enter: space". Projekt uurib unustatud paiku Tamperes, Tartus ja Oulus, luues kohaspetsiifilised teosed, mis lähtuvad unustatud linnaruumist.

"See on kolmeaastane projekt, mis toimub Tamperes, Oulus ja Tartus. Praegu on teine aasta ja nüüd oleme Tartus. See on kolme teatri koostöö, Teatteri Telakka ja Akseli Klonk Soomest ning Must Kast Eestist. Idee on selles, et me püüame leida justkui unustatud hooneid või paiku linnakeskkonnas ja avada need publikule, luues seal etenduskunsti. Nii et see on omamoodi linnaruumi spetsiifiline kunstiprojekt. Eelmisel aastal olime Tamperes, kust Teatteri Telakka pärit on, siis kutsusime teised teatrid sinna. Nüüd on Musta Kasti kord, ja järgmise aasta kevadel toimub Akseli Klonki produktsioon Oulus, mis on ühtlasi ka järgmine Euroopa kultuuripealinn," ütles projekti kaasautor Teatteri Telakkast Antti Haikkala.

Teatrifestivali Draama lõpetab pühapäeval, 7. septembril Tamme staadionil toimuv Eesti, Läti, Leedu ja Soome näitlejate jalgpallimatš.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

