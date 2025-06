Teatrifestivali Draama tänavuses programmis domineerivad naislavastajad

2.–7. septembrini Tartus toimuv teatrifestival Draama avaldas tänavuse programmi, mille on kokku pannud Hedi-Liis Toome, Liisi Aibel, Karin Allik, Meelis Oidsalu ja Karmen Juhkam.

Festivali programmi kuuluvad lavastustest sel aastal Rakvere Teatri "Klaaslaps" ja "Lasteaed", Ugala Teatri "Meie klass", Endla Teatri "Tõde ja õigus V" ja "Nukumaja", Tallinna Linnateatri "Krum", VAT Teatri "Gargantua", Eesti Draamateatri "Kollane tapeet", Südalinna Teatri "Ma jätsin Ukraina 2022", Von Krahli Teatri "Jussikese 7 sõpra", Karl Saksa "Schema" (Kanuti Gildi Saal), Üüve-Lydia Toompere "Flex" (Sõltumatu Tantsu Lava) ning Taavet Janseni ja Liis Varese virtuaalreaalset kogemust pakkuv "Inimeses hoitud II: Õietera su sees" (Elektron.art).

Draama lisaprogrammi kuuluvad Tartu Uue Teatri "Tapty1985. Laskumine orgu" etendused. Lisaks tähistatakse pühapäeval, 7. septembril Tamme staadionil tasuta jalgpalliturniiriga 90 aasta möödumist esimesest Eesti ja Soome näitlejate jalgpallimatšist.

"Selle aasta programmis domineerivad naised – programmis on Laura Jaanholdi, Kertu Moppeli, Sveta Grigorjeva, Marta Aliide Jakovski, Üüve-Lydia Toompere, Merle Karusoo ja Liis Varese lavastused. Ka mitmed lavastused tegelevad teemadega, mis avavad naise elu keerukust, näiteks Rakvere Teatri "Klaaslaps" või Eesti Draamateatri "Kollane tapeet". Üldiselt on programm sellel aastal temaatiliselt lai – ühelt poolt ei saa me unustada Ukrainas toimuvat sõjategevust (Ugala "Meie klass" või uue nimega Südalinna Teatri "Ma jätsin Ukraina 2022"), aga teisalt vaatavad näiteks Von Krahli Teatri noored kriitiliselt tänapäeva heaoluühiskonna pahupoolt ("Jussikese 7 sõpra")," rääkis festivali juht ja kuraator Hedi-Liis Toome:

Ka sel aastal ootab Draama festival Tartusse väliskuraatoreid, -kriitikuid ja teatritegijaid. "Pea kogu programm on tõlgitud inglise keelde. Lisaks pakume pea iga etenduse järel publikule võimaluse osaleda etendusejärgses vestlusringis, et nähtu üle mõtiskleda ning arutada," lisas Toome.

Kogu programmiga saab tutvuda festivali kodulehel.