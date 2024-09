Teatrifestival Draama 2024 keskendub indiviidi ja süsteemi vastuolule

Vanemuises võib sel nädalal kohata hoopis Eesti Draamateatri näitlejaid. Teatrid üle Eesti on end selleks nädalaks Tartu erinevatesse majadesse sisse seadnud. Programmis on nii klassikat kui ka alternatiivsemat etenduskunsti, aga kindel on see, et näha saab eesti teatri selle aasta paremikku.

Draama programmi panid kokku Liisi Aibel, Karin Allik, Meelis Oidsalu ja Hedi-Liis Toome.

"Kui me sellele programmile otsa vaatasime, siis tundub, et see räägib indiviidi ja süsteemi omavahelisest vastuolust. Et see süsteem ei tähenda ilmtingimata ühiskonda, kuigi on ka väga palju poliitilisi lavastusi, näiteks Vene Teatri "Kolmanda impeeriumi hirm ja viletsus", mis kindlasti on väga konkreetne kommentaar sellele, mis toimub piiri taga," selgitas festivali kuraator Toome.

"Aga näiteks Von Krahli Teatri lavastuses "Ei usu!" on avangardse ja klassikalise teatri vastasseis, erinevate nurkade alt vaadatakse mingisugust vastasseisu süsteemile, mida iganes see süsteem siis ka ei tähendaks," lisas ta.

Saksa Kultuuri Instituut on aga Draama festivali ajaks muutunud eesti näitekirjanduse keskuseks ja kannab nime Äratundmishetkede Maja.

Neljapäeval ja reedel toimub siin näidendite lugemise maraton, kus hommikust õhtuni loevad näitlejad ette katkendeid 30 eesti näidendist. Majja on seatud ka eesti näitekirjandust tutvustav näitus.

"Minnes trepist üles saab näha meie näitekirjanikke inspireerinud esemeid, saab näha esemeid eesti näidenditest, mis on autorite poolt seal lahti kirjutatud, saab laenutada raamatuid ja on võimalik tunda ka ennast autorina. Olles läbinud inspireeriva teekonna on võimalik minna rahulikult ülesse tornisaali, istuda laua taha ja koondada oma mõtted," sõnas Eesti Teatri Agentuuri juht Kirsten Simmo.

Näitekirjanduse keskus tegutseb Tartus Kastani tänaval kogu Draama festivali vältel, kuni 7. septembrini.