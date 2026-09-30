Jõulujazz avalikustas tänavuse kava

Tänavu 31. korda toimuv Jõulujazz toob publiku ette 11 kontserti, kus astuvad üles nii rahvusvahelised jazz-artistid kui ka kodumaised muusikud.

"Jõulujazz on alati olnud aeg, mil võtta korraks tempo maha ja kuulata muusikat teistmoodi, avatud südamega. Tänavune programm liigub suurejoonelisest bigbändi kõlast intiimsete hetkedeni – siin on nii maailmamuusika, soul, jazz, klassika kui ka meie enda muusikute värske looming," ütleb Jazzkaare kunstiline juht Anne Erm. "Mul on eriti hea meel, et Jõulujazz toob Eestisse muusikuid – Wynton Marsalis, Tord Gustavsen –, keda meie publik siinmail veel kuulnud pole, andes samal ajal võimaluse kuulata armastatud Eesti artiste uutes huvitavates kooslustes."

Jõulujazzi rahvusvahelises programmi raames kuuleb Niguliste võlvide all Norra jazz-artisti Tord Gustavseni mõtisklusi klaveril, Šveitsi duo Levitation ehk Stefan Rusconi ja Tobias Preisigi muusikas kohtuvad viiuli-, oreli- ja klaverikõlad ning Saulius Petreikise, Andre Maakeri ja Donatas Petreikise ühisel kontserdil kohtuvad pärimus, jazz ja improvisatsioon. Noblessneri valukojas astub üles Jazzkaare publikule tuttav Michelle David koos ansambliga The True-tones, kelle eelmine Jazzkaare kontsert müüdi välja. Jõulujazzil esitab bänd nii värske albumi "Soul Woman" materjali kui ka jõulualbumi "It's a Soulful Christmas" lugusid.

Eesti muusikute programm varieerub klassikast ja jazz'ist ambient'i, neo-soul'i ja indie'ni. Viiuldaja Hans Christian Aavik ja pianist Karoliina Aavik loovad silla klassika ning jazzi vahel, Robert Jürjendal tähistab seekord oma 60. sünnipäeva koos Iris Oja ja Raun Juurikasega ning Jana Kütt astub üles uue koosseisuga. Sten-Olle toob koos sõpradega publiku ette 2025. aastal ilmunud albumi "Kehv keha".

Jõulujazzi raames toimuvad ka erikontserdid. Alika annab koos Janno Trumpi ja Eesti jazz-muusikutega värske vaate Amy Winehouse'i loomingule. Kontsert "Aastaajad" tähistab Marju Kuudi 80. sünniaastapäeva: Bianca Rantala käe all on sündinud albumist uus tõlgendus, mis jõuab Jõulujazzi lavale New Wind Jazz Orchestra, Susanna Aleksandra, Karmen Rõivassepa, Marianne Leiburi ja Heldur Harry Põldaga.

Festivali avab esmakordselt Eesti publiku ette astuv Wynton Marsalis ja Jazz at Lincoln Center Orchestra kavaga "Big Band Holidays". Marsalise 2026. aasta maailmaturnee jääb tema viimaseks Jazz at Lincoln Center Orchestra kunstilise juhina.

Jõulujazz toimub 30. novembrist 15. detsembrini.