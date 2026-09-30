Joonas Koff ja Jarmo Reha valiti PÖFF-i talendiprogrammi

Pimedate Ööde filmifestivali talendiprogrammis Black Night Stars tõstetakse ka sel aastal lähiregiooni näitlejaid, kellel võiks olla rahvusvaheline potentsiaal. Kodumaistest näitlejatest mahtusid valikusse Joonas Koff ja Jarmo Reha.

2026. aasta talendiprogrammi valikusse on kaasatud näitlejad nii Läänemere piirkonnast kui ka Põhjamaadest. Esimest korda said programmi kandideerida ka Islandi ja Norra näitlejad.

Black Nights Stars programm toimub 16.–21. novembrini Tallinnas "Industry @Tallinn & Baltic Event" raames toimuva "Discovery Campuse" osana. Tänavu oma kümnendat aastapäeva tähistav programm sai üle 200 avalduse. Programmi valiti kümme näitlejat.

2026. aasta Black Nights Starsi valikusse kuuluvad eestlased Joonas Koff ning Jarmo Reha, norralane Mina Dale, Šveitsi-Saksamaa näitleja Kathy Etoa, Islandilt pärit Gunnbjörn Gunnarsson, Rootsi-Norra näitleja Estrid Gustafsson-Fjellheim, lätlane Eduards Johansons, leedulane Rūta Jonikaitė, Soomest pärit Samuel Kujala ja Poola näitleja Hubert Miłkowski.

Joonas Koff Autor/allikas: ERR

Tallinnas kohtuvad näitlejad rahvusvaheliste casting'u-režissööride, agentide, produtsentide ja režissööridega. Samuti osalevad nad töötubades ja aruteludes, mille eesmärk on arendada nende oskusi, laiendada erialaseid kontakte ja avada uusi võimalusi rahvusvahelises filmitööstuses.

Osalejad valis välja rahvusvaheline žürii, kuhu kuulusid casting'u-režissöörid Pauline Hansson (Rootsi), Nina Haun (Saksamaa), Yngvill Kolset Haga (Norra), Anders Nygaard (Taani) ja Lana Veenker (USA), kes on ühtlasi rahvusvahelise casting'u-režissööride assotsiatsiooni (ICDA) president. Žüriisse kuulusid ka talentide agendid Janey van Ierland (Holland) ja Richard Cook (Ühendkuningriik).

Valitud näitlejad pälvivad tunnustusena Black Nights Stars Discovery Campus ICDA auhinna.

Möödunud aastal kuulusid Black Nights Stars valikusse Eesti näitlejatest Kristiin Räägel ja Ursel Tilk.