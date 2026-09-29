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Galerii: 21. Disainiöö festivali avas moevaatemäng "DOM"

Kunst
Disainiöö 2026 avas moevaatemäng
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Kunst

Esmaspäeva õhtul avas 21. korda toimuva Disainiöö festivali moeetendus "DOM" ehk "Disain on moes", mis tõi lavale neli eriilmelist Eesti disainerit.

"DOM" ehk "Disain on moes" on Disainiöö festivali traditsiooniline rõivadisainile pühendatud vaatemäng, mis väljub tavapärase moeetenduse raamidest.

"DOM-i" keskmes oli tänavu küsimus, kuidas teha teadlikumaid valikuid maailmas, kus rõivaid ja aksessuaare sünnib üha rohkem. Etendus tuletas meelde, et kestlikkus ei tähenda üksnes materjali, vaid ka kvaliteeti, hooldamist, parandamist, kandmise aega ja emotsionaalset sidet esemega. "Kui juba pingutada, siis tasub valida, mille nimel pingutada - ja meie disainerite looming on seda pingutust väärt," sõnastas "DOM-i" loovjuht Piret Mägi etenduse keskse mõtte.

Esmaspäeva õhtul esitlesid oma loomingut Mekoome disainer Larissa Kondina, Kairi Getman, Hannes Rüütel ning Stella Soomlais. Etenduses põimusid käsitöö, aeglane mood, olemasolevate materjalide uus elu ning disain, mille väärtus ei lõpe ühe hooajaga.

Disainiöö peakorraldaja Ilona Gurjanova sõnul sai festival avapäeval väga tugeva stardi. "Festival on suure pauguga avatud – rahvast on üle ootuste palju, meeleolu on hea ja rõõmustavalt palju on ka rahvusvahelist publikut," sõnas ta.

Tänavuse "DOM-i" lavastas Karmen Teesi Pregel, valguskunstnik oli Timo Valge, helikunstnik Rando Arand ning kunstnik Maria Elisaveta Roosalu.

21. Disainiöö festival kestab 4. oktoobrini. Tänavuse festivali teema "Tootedisaini tulevik" keskendub sellele, kuidas kestlikkus, kohanemisvõime, materjaliteadlikkus ja uued tehnoloogiad kujundavad järgmise põlvkonna tooteid ja teenuseid. Disainiöö programmis on üle 100 erineva sündmuse: rahvusvaheline disainikonverents, näitused, töötoad, ettekanded, disainiturg Disainitänav, lasteala jpm.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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