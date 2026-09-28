Kultuuriministeerium suunab 2027. aastal rohkem raha lastele ja noortele

Kultuuriministeeriumi eelarve tuleval aastal on 356 miljonit eurot. Kultuuriministri Heidy Purga (Reformierakond) sõnul on 2027. aasta eelarve prioriteedid lapsed ja noored.

Kultuuriranits kasvab 1,5 miljoni euro võrra, kokku kolme miljoni euroni. See tähendab, et varasema 11 euro asemel kasvab kultuuriüritustest osa saamise eelarve 22 eurole aastas iga põhikooliealise lapse kohta. Kaks miljonit eurot kasvab eelarves programmi "Sport koolis" eelarve, mille eesmärk on toetada laste seas tervislike harjumuste kujunemist.

Kultuuritöötajate palgafond suureneb tuleval 2,9 miljoni euro võrra, kuid kultuuritöötajate miinimumpalk ei tõuse.

Samaks jääb ka filmivaldkonna eelarve, kuigi valdkond küsis juurde filmirahastuse tõusu kolme miljoni euro võrra. Kultuuriminister Heidy Purga sõnas "Aktuaalses kaameras", et hetkel on ehitamisel kaks filmilinnakut, mis aitavad valdkonda edasi arendada.

"Kahest filmipaviljonist üks avab loetud nädalate pärast uksed Ida-Virumaal. Teine [valmib] siin Tallinnas, Põhja-Tallinna regioonis. Kaks filmivaldkonda tõstvat investeeringut on Eestile väga oluline samm filmivaldkonna edasiarendamisel. Sellega koos oleme valitsusega otsustanud toetada filmivaldkonda tagasimakseprotsendi tõstmisel seniselt 30 [protsendilt] 40 [protsendile]," ütles Purga.

Suuri kärpeid ministri sõnul oodata ei ole. "Kärpeülesanne on meil üldiselt juba teostatud, raskem aeg on möödas. Nende lisavahenditega, mida me oleme siin aastate jooksul kultuurivaldkonnale saanud, oleme me suutnud olukorra stabiliseerida."