Camera Erotica sügishooaeg käsitleb nii identiteediküsimusi kui ka alternatiivkultuuri

Mustvalgena filmitud 53-minutiline "Mano Destra" käsitleb bondage'it ja keha kui esteetilist objekti. Übelmann ise astub filmis üles dominatrix'ina ning filmis on kujutatud domineeriva ja alluva naise suhet hoolikalt komponeeritud, valdavalt staatiliste kaadrite kaudu.

5. novembril linastub sci-fi ja road movie elemente põimiv hübriid-dokumentaalfilm "Sirens Call", mis esilinastus 2025. aasta Berlinale Forum programmis. Film jälgib Ameerika Ühendriikides rändavat sireeni, kes kohtub merfolk'ide kogukonnaga, kes on loonud omaenda identiteedi, eneseväljenduse ja kuuluvuse vormid. Selle ebatavalise subkultuuri kaudu uurib Sirens Call identiteediküsimusi ning ühe kogukonna soovi elada väljaspool väljakujunenud ühiskondlikke norme. Linastusele järgneb videosilla vahendusel vestlus filmi režissööride Miri Ian Gossingi ja Lina Sieckmanniga.

3. detsembri filmiõhtu on pühendatud legendaarsele kultuuri- ja soft-core pornoajakirjale BUTT Magazine, mis tähistas sel aastal oma 25. sünnipäeva. Amsterdamis 2001. aastal asutatud BUTT on mõjukas queer-väljaanne, mis keskendub alternatiivkultuurile, kunstile ja seksuaalsusele. Õhtu ühendab erootilise kino ja queer-kirjastamise kahe väga erineva filmi kaudu: "Fixations", mis on BUTT'i toimetajate poolt kureeritud 1-minutiliste erootiliste lühifilmide kollektsioon, ja Ian Gilesi 2018. aasta dokumentaalfilm "After BUTT", mis uurib BUTT'i kultuurilist ja sotsiaalset pärandit. Õhtu erikülaliseks on BUTT'i peatoimetaja Andrew Pasquier, kes selleks puhuks Tallinnasse saabub.

Sel sügisel avas Camera Erotica ka üleskutse erootilistele lühifilmidele, väljavalitud filme näidatakse 2027. aastal programmi osana kinos Sõprus.