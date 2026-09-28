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PÖFF-i avab Eesti kaastootmisel valminud Läti draama "Ulja"

Film
"Ulja" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

30. Pimedate Ööde filmifestivali avab Cannes'is esilinastunud Viesturs Kairišsi elulooline draama "Ulja.

1964. aastal, Läti vanausuliste külas Pabērži on 14-aastane Ulja tüdruk nagu tüdruk ikka – välja arvatud see, et ta on juba kaks meetrit pikk, muudkui viskab kasvus juurde ja tema üle irvitatakse. Kas Ulja erakordne pikkus on needus või saab sellest hoopis õnnistus – ja mis hind sellel kõigel on?

Film on inspireeritud naiskorvpalluri Uljana Semjonova elust ja selle valmimisse on panustanud ka Eesti. Jaanuaris meie seast lahkunud Semjonova oli kahekordne olümpiavõitja, kolmekordne maailma- ja kümnekordne Euroopa meister. Ta mängis pea kogu oma karjääri jooksul Läti legendaarses korvpallinaiskonnas Riia TTT ja tuli 15 korda Nõukogude Liidu tšempioniks. 12 korda valiti ta Läti aasta parimaks sportlaseks.

Filmi kaastootjateks on Pille Rünk ja stuudio Allfilm, kaasstsenaristideks Andris Feldmanis ja Livia Ulman, heliloojaks ansambel Puuluup, helikujundajaks Siim Skepast ja grimmikunstnikuks Liisi Põllumaa.

Nimiosas astub üles Läti näitleja Kārlis Arnolds Avots, kellele see roll on eluunistuse täitumine. Temalt pärineb ka filmi idee ja algne stsenaarium. "Ulja oli minu naaber ja sõber. Tema erakordne lugu on mind puudutanud rohkem kui ükski teine, millega olen kokku puutunud. Ta usaldas mind – ja ma ei saanud vastata muu kui isikliku vastutusega," on rääkinud Ulja rolli eest Jeruusalemma filmifestivalil parima näitleja auhinna pälvinud Avots.

"Ulja" linastus juhatab ühtlasi sisse Pimedate Ööde filmifestivali tänavuse fookusprogrammi, mis on pühendatud Eestile, Lätile ja Leedule.

Kolm riiki saavad kokku ka PÖFF-i avatseremoonial, kus tuleb ettekandele juubelifestivaliks valminud lavastus "Ringi ja ringi", mis vaatab tagasi kolmele möödunud aastakümnele. Kolm pianisti – eestlane Hans Matthias Kari, lätlane Kārlis Gusts Zariņš ja leedukas Gabrielė Agilė Bajoraitė – esitavad kolmel klaveril Eesti, Läti ja Leedu filmimuusikat. Välja kuulutatakse elutööauhinnad ja Bruno O´Ya noore näitleja stipendiumi laureaat.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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