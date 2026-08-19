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Läti esitab Oscarile Eesti kaastootmisel valminud spordidraama "Ulja"

Film
"Ulja" Autor/allikas: Läti filmikeskus
Film

Läti esitab Ameerika Filmikunsti ja -teaduste Akadeemia parima rahvusvahelise filmi kategoorias kandideerima režissööri Viesturs Kairišs spordidraama "Ulja", mille stsenaristid on Andris Feldmanis ja Livia Ulman.

Läti-Eesti-Poola-Leedu kaastootmisel valminud "Ulja" räägib loo legendaarsest korvpallurist Uljana Semjonovast, jälgides tema teekonda vanausuliste kogukonnast rahvusvahelise tuntuseni.

Selle aasta alguses meie seast lahkunud Semjonova oli kolmekordne maailmameister, keda on nimetatud ka üheks 20. sajandi oluliseimaks Läti sportlaseks. Semjonova üleskasvamisest rääkiva linateose teeb eriliseks ka fakt, et nimitegelast ei kehasta mitte naine, vaid Läti näitleja Kārlis Arnolds Avots.

"Me ei olnud huvitatud tüüpilise spordifilmi tegemisest. Mina ei teadnud korvpallist eriti midagi, ei olnud isegi ühtegi matši otsast lõpuni vaadanud. Meile tundus väga huvitav see, kuidas võiks selline inimene üldse ellu suhtuda, iseendasse suhtuda ja kuidas iseennast leida. Nägime seal inimliku lugu. Meil on kõigil vahel tunne, et me ei sobi siia ellu või ühiskonda. Temal oli see eriti silmatorkav," rääkis Ulman "Ringvaatele" legendaarsest sportlasest, kes kasvas kahe meetri ja 13 sentimeetri pikkuseks.

Lisaks Eesti stsenaristidele teevad filmis kaasa ka Puuluup, kes on muusika autor, helirežissöör Siim Škepasat ning produtsent Pille Rünk.

Eesti kinodesse peaks "Ulja" jõudma praeguse seisuga 2026. aasta lõpus.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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