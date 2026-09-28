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Tallinnas algab festival Disainiöö

Kunst
Disainiöö
Disainiöö Autor/allikas: Kaie Kiil
Kunst

Põhjala tehases toimub 28. septembrist kuni 4. oktoobrini Baltimaade suurim disainifestival Disainiöö, kus toimub üle saja erineva sündmuse. Festival seab seekord fookusesse tootedisaini rolli kiiresti muutuvas maailmas.

"Tänavune Disainiöö tõstab keskmesse tootedisaini ja selle mõju meie igapäevaelule – alates materjalidest ja tootmisviisidest kuni kasutusmugavuse ja eseme elueani. Samal ajal avab festival disaini märksa laiemalt: programm toob kokku erinevad valdkonnad, ideed ja vaatenurgad ning loob ruumi nii professionaalseks aruteluks kui ka publiku kaasamiseks. Ootame kõiki festivalile mitte ainult vaatama, vaid ka kaasa mõtlema ja rääkima sellest, millist disaini me tulevikus vajame," ütles Disainiöö peakorraldaja Ilona Gurjanova.

28. septembril avavad end festivalialal üksteise järel Disainiöö näitused ning avapäeval toimub ka moevaatemäng DOM.Eesti tootedisainiauhinna Bruno 2026 näitus toob publiku ette värskeima Eesti tootedisaini ning tänavused nominendid. Viimase kahe aasta jooksul loodud tööd ulatuvad igapäevastest esemetest tehniliselt keerukate lahendusteni ning võistlevad kolmes kategoorias: elustiilitoote disain, elukeskkondlik disain ja insenertehniline disain. Bruno võitjad kuulutatakse välja 2. oktoobril Eesti Disainiauhindade galal Põhjala tehases.

Prantsusmaa disaini tutvustav France Design Impact Awardi näitus toob Tallinna 40 nomineeritud projekti, mis just oma disainilahenduse mõjukuse poolest esiletõstmist väärivad, samas kui "Well Made – what it means today", mille kuraatoriks on Londonis tegutsev disainistuudio Pearson Lloyd, uurib, mida tähendab "hästi tehtud" tänapäeva disainis.

Rahvusvaheline disainierialade lõputööde platvorm Arts Thread Global Creative Graduate Show esitleb noorte disainerite töid üle maailma. Eesti disainikoolide väljapanek tutvustab Kõrgema Kunstikooli Pallas, Eesti Kunstiakadeemia, Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia, Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži värskeimat loomingut. Lisaks jõuab Põhjala tehasesse Haapsalu Graafilise Disaini Festivali rahvusvaheline kujundusgraafika näitus.

Programmi kuuluvad ka rahvusvahelisi disainieksperte Eestisse toov konverents "Tootedisaini tulevik/The Future of Product Design", välkloengutega PechaKucha Night, disainioksjon ning disainiturg Disainitänav.  

Toimetaja: Kaspar Viilup

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