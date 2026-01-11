X!

Kunstnik Arne Maasik: kõige olulisem on äratundmise hetk

Kunst
Foto: Antti Häkli / ERR
Kunst

Arhitekti haridusega fotograaf Arne Maasiku töödes on ühevõrra tähtsad nii Ameerika suurlinnad kui ka Eesti võsa. Tema loomingus on keskne äratundmishetk, mil geomeetria hakkab töötama.

Maasiku viimaste aastate töödele on lisandunud linnu meenutavad installatsioonid, mille ta on oma kätega valmis teinud. Oma mängulinnasid nimetab Maasik mängulisel moel geomeetriauuringuks.

"Nende tornide komponeerimine ja nende geomeetriliste seoste otsimine on uus formaat minu jaoks, ma olen seda otsapidi aastaid harrastanud, aga nüüd seoses Disainiöö näituse ja etteastega sai see kuidagi täiesti uuele ja enda jaokski enneolematule tasemele viidud," lausus ta saates "OP".

Esimesi puhta geomeetriaga roostevabasid toidunõusid hakkas Maasik korjama umbes kümme aastat tagasi.

"Siis neid hakkas kogunema ja need olid väga head, nendest sündis esimene natüürmort, mis oli Kadrioru lossis natüürmortide näitusel. Ja samal ajal hakkas väga palju korjuma ka neid teisi masinaosasid, mis konkureerisid esimese materjaliga," meenutas ta.

Esimene masinaosadest sündinud näitus sündis paar aastat tagasi Tallinnas Arsi majas.

"Mulle tehti paar aastat tagasi ettepanek näitus teha. Ma ütlesin jah, teadmata, mida ma sinna panna. Ma olin juba ajahädas, ei teadnud, mida panna, aga siis ma vaatasin seda materjali, et vau, olemas. Nii saigi see uue hoo sisse."

Kui vaatajad näevad Maasiku installatsioonides linnu, siis Maasiku jaoks on neis rohkem peidus. Tema jaoks on kõige olulisem äratundmise hetk.

"Neid tehes märkasin seda, et taipamise hetk on seotud geomeetriliste protsesside komponeerimisel tekkiva elevushetkega. Kui sa näed, et asjad töötavad, siis see on taipamise hetk," avas ta.

Lisaks linnadele on Maasiku loomingust teemadena läbi käinud näiteks võsa ja meri.

"Läviv ja tähtsaim osa kõigis neis on ikkagi selline struktuur ja geomeetria, struktuuride kogemisel tekivad uued ideed. Mingid suured teemad, nagu metafüüsiline maal, mille alguseks loetakse 20. sajandi algust. See kõik on puhtalt geomeetriapõhine. Ja siis mind hakkas see juba kooli ajal väga kõnetama," lausus ta.

Maasiku fotosid on presenteeritud suurlinnades üle maailma. Seda kui palju töötunde ühte fototeosesse läheb, on tema sõnul võimatu öelda, sest kunstniku töökvaliteedi määrab kogemuste hulk.

"See on see aeg, mis sa oled selle peale kulutanud. Räägitakse 10 000 tunnist, millest alates professionaalsus kõrgel tasemel tekib. Ma ei oska öelda, palju see aastates on, aga umbes nii võiks see olla," arutles ta.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "OP", intervjueeris Ave-Marleen Rei

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

11.01

Kunstnik Arne Maasik: kõige olulisem on äratundmise hetk

11.01

Kultuuriportaal soovitab: auhinnatud "Biwa järve 8 nägu" Jupiteris

11.01

Tõnis Niinemets filmist "Täiuslikud võõrad": tunnen selle töö üle uhkust

11.01

Oopus: meie missioon on elektrooniline pärimusmuusika klubidesse viia

11.01

Edith Sepp: hakkame samm-sammult kaotama võimekust toota eestikeelseid filme

11.01

Keelesäuts. Eks iga aastanumber teeb jälle väärikamaks

10.01

ETV2 meenutab nädalavahetusel Sulev Nõmmikut

10.01

Galerii: koorijuht ja muusikapedagoog Ants Soots saadeti viimsele teele

10.01

"Emalõvi" pälvis kaks Läti filmiauhindade nominatsiooni

10.01

Johanna Maria Tamm ja Eeva Mägi valiti Berliini filmifestivali talentide programmi

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

11.01

Edith Sepp: hakkame samm-sammult kaotama võimekust toota eestikeelseid filme

10.01

Galerii: koorijuht ja muusikapedagoog Ants Soots saadeti viimsele teele

10.01

Arvustus. "Valge laev": 1944. aasta september kui spes contra spem

18.03

Arvustus. "Aurora" kui ühe suhte anatoomia

10.01

Johanna Maria Tamm ja Eeva Mägi valiti Berliini filmifestivali talentide programmi

09.01

Sadamateatris esietendub Mari-Liis Lille dokumentaallavastus "Ütlemata"

10.01

Arvustus. "Mina metamorfoosid. Henn Roode autoportreed": näkku joonistatud tõde

10.01

Galerii: Andres Tali avas oma loomingust ülevaatenäituse

09.01

Uue muusika reede: Smilers, Bruno Mars, Karju Lauristin, Sault jpt

08.01

Anne Veski: laval olen diiva, igapäevaelus lihtsalt Anne

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo