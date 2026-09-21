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Galerii: Eesti-Soome kultuurifond tähistas 10. aastapäeva

Galerii
Eesti-Soome kultuurifond tähistas 10. aastapäeva
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169 pilti
Galerii

Eesti-Soome kultuurifond tähistas septembris Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias oma kümnendat aastapäeva piduliku vastuvõtuga.

Pidulikul vastuvõtul astus üles Kimmo Pohjonen koos Eesti keelpillikvartetiga ning Soome ja Eesti tsirkuseartistid, keda saatsid muusikaliselt Lukas Stasevskij ja Jaani Helanderi Cellomania.Lisaks esitas Metsasarvemängija Tanja Nisonen Els Aarne metsasarvekvartetile loodud teost.

Juubelipeol kõlasid ka Sofi Oksaneni, Juhani Salokanneli, Sirje Helme ja Elo Viidingu mõtisklused Soome ja Eesti vahelise kultuurisilla ainulaadsusest. Oma tervitussõnadega astusid üles ka Eesti ja Soome kultuuriministrid ning president Alar Karis.

Vastuvõtul kuulutati välja ka teine Eesti-Soome kultuurifondi kultuurikoostöö preemia laureaat, mille pälvis kauaaegne ooperilaulja ja pedagoog Jaakko Ryhänen. Möödunud aastal pälvis sama preemia Juhan Ulfsak.

Soome-Eesti kultuurifond on kümne jooksul vastu võtnud 677 taotlust ning toetanud 50 Eesti-Soome kultuuriprojekti rohkem kui 760 000 euroga. Toetusi on jagatud muusikaprojektidele, filmide tootmiseks, teatrile, kirjandusele, kunstile, tsirkusele, tantsule ja üritustele.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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