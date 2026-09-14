Eesti Rahvusmeeskoor avab hooaja Joel Järventausta uudisteose esmaettekandega

Eesti Rahvusmeeskoor avab oma hooaja hinnatud Soome helilooja Joel Järventausta uudisteose "Helmi" ehk "Pärl" esiettekandega.

Kontserdi tuumiku moodustavad soome heliloojate või Soomes elavate heliloojate teosed, mille on välja valinud külalisdirigent Nils Schweckendiek. Esimeste külmemate ööde meeleoludest kantuna on kavas F. Paciuse, J. Tiensuu, A. Freemani ja J. Järventausta looming.

"Eesti Rahvusmeeskoori tellimusel valminud uudisteose "Pärl" lätteks on helilooja Joel Järventausta ema Saija Järventausta samanimeline lühiluuletus (2026) merepõhja soojas süleluses peituvast pärlist, mis väljendab muusika keeles rahu, ilu, turvatunnet, aga ka kurbust," kirjeldas Eesti Rahvusmeeskoori juht Saale Fischer.

1995. aastal sündinud Joel Järventausta pälvis äsja Soome kultuurifondi Teosto preemia. Tema teoseid on esitanud Londoni Sümfooniakorkester, Soome Raadio Sümfooniaorkester, Madalmaade Sümfooniaorkester, Birminghami Sümfooniaorkester jt.

Avakontserti Tallinnas ja Tartus dirigeerib saksa päritolu Nils Schweckendiek, kes töötab 2007. aastast Helsingi Kammerkoori kunstilise juhina. Schweckendieki tegevuse raskuskese on nüüdismuusikal. Eesti publikule on tema nimi tuttav 2024. aasta kontsertidelt Eesti Filharmoonia Kammerkooriga (EFK). Lisaks EFK-ile on ta juhatanud mitmeid teisi maailma tippkoore, nagu RIAS-kammerkoor, SWR vokaalansambel, enamikke Soome orkestreid ning hulgaliselt professionaalseid koore Hispaanias, Norras, Rootsis, Portugalis, Horvaatias jm.