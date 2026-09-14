X!

Eesti Rahvusmeeskoor avab hooaja Joel Järventausta uudisteose esmaettekandega

Muusika
Eesti Rahvusmeeskoor
Eesti Rahvusmeeskoor Autor/allikas: Jaan Krivel
Muusika

Eesti Rahvusmeeskoor avab oma hooaja hinnatud Soome helilooja Joel Järventausta uudisteose "Helmi" ehk "Pärl" esiettekandega.

Kontserdi tuumiku moodustavad soome heliloojate või Soomes elavate heliloojate teosed, mille on välja valinud külalisdirigent Nils Schweckendiek. Esimeste külmemate ööde meeleoludest kantuna on kavas F. Paciuse, J. Tiensuu, A. Freemani ja J. Järventausta looming. 

"Eesti Rahvusmeeskoori tellimusel valminud uudisteose "Pärl" lätteks on helilooja Joel Järventausta ema Saija Järventausta samanimeline lühiluuletus (2026) merepõhja soojas süleluses peituvast pärlist, mis väljendab muusika keeles rahu, ilu, turvatunnet, aga ka kurbust," kirjeldas Eesti Rahvusmeeskoori juht Saale Fischer. 

1995. aastal sündinud Joel Järventausta pälvis äsja  Soome kultuurifondi Teosto preemia. Tema teoseid on esitanud Londoni Sümfooniakorkester, Soome Raadio Sümfooniaorkester, Madalmaade Sümfooniaorkester, Birminghami Sümfooniaorkester jt.

Avakontserti Tallinnas ja Tartus dirigeerib saksa päritolu Nils Schweckendiek, kes töötab 2007. aastast Helsingi Kammerkoori kunstilise juhina. Schweckendieki tegevuse raskuskese on nüüdismuusikal. Eesti publikule on tema nimi tuttav 2024. aasta kontsertidelt Eesti Filharmoonia Kammerkooriga (EFK). Lisaks EFK-ile on ta juhatanud mitmeid teisi maailma tippkoore, nagu RIAS-kammerkoor, SWR vokaalansambel, enamikke Soome orkestreid ning hulgaliselt professionaalseid koore Hispaanias, Norras, Rootsis, Portugalis, Horvaatias jm. 

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

ERSO HOOAJA AVAKONTSERT

UUE MUUSIKA REEDE

Lavakast lavale

Värsked artiklid

16:25

Jaan Rannapi koolilugude võistluse võitsid Kristi Jaanus ja Priit Põhjala

16:15

Pildid: EKA galeriis on väljas EKA arhitektuuri lõputööd aastatest 2004-2026

16:01

Hirvo Surva: laulupeol dirigendipulti minnes läheb pilt silme eest mustaks

14:58

"Morten" kogus avanädalavahetusel pea 10 000 vaatamist

14:05

CD-de populaarsus on taas tõusuteel Uuendatud

14:00

Ullo Toomi rahvatantsustipendiumi pälvis Helena-Mariana Reimann

13:09

Pildid: Vaal galeriis avati näitus perekond Kruusi kunstikogust

12:12

Jose Carreras ja Placido Domingo esinevad järgmisel aastal Tallinnas

11:20

Eesti loodusfilm jõudis Euroopa kolme parima loodusfilmi nominentide hulka

10:53

Pildid: Tartus Kett galeriis avati Ukraina kunstniku Denys Kulikovi näitus

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

13.09

Suri "Mustamäe valsi" autor Avo Tamme

13.09

Olari Elts: ennasthävitav on väita, et julgeoleku tõttu ei saa kultuuri toetada

14:05

CD-de populaarsus on taas tõusuteel Uuendatud

13.09

Veneetsia filmifestivali võitis Eesti juurtega film "Woman Unknown"

11:20

Eesti loodusfilm jõudis Euroopa kolme parima loodusfilmi nominentide hulka

10:05

Andro Mänd: ERSO uus saal võiks olla linnahalli merepoolses otsas

12.09

Galerii: Tallinnas toimus kümnes Kirjandustänava festival

22.09

Saksofonist Avo Tamme tähistab septembris 80. sünnipäeva

12.09

Riin Alatalu: Fredi jalajälgi täis Eesti

11.09

Anita Staub: Estonia kaevub oma kangekaelsusega sügavamale kui bastionimüürid

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo