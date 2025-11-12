Eesti-Soome Kultuurifondi kultuurikoostöö preemia pälvis Juhan Ulfsak

Juhan Ulfsak on viimase 15 aasta jooksul osalenud nii näitleja kui lavastajana arvukates Soome ja Eesti-Soome ühistööna valminud teatrilavastustes, filmides ja seriaalides, olnud Soomes mitme põlvkonna teatritudengite juhendaja ning teinud koostööd arvukates projektides Soome näitekirjanike ja lavastajatega.

Eesti-Soome Kultuurifondi kultuurikoostöö preemia pidulik kätteandmine toimub Eesti Suursaatkonnas Helsingis 1. detsembril, Eesti ja Soome riikidevahelise kultuurikoostöö lepingu allakirjutamise 88. aastapäeval. Preemia suurus on 10 000 eurot.