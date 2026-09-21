Värske Raamatu sarjas ilmus Marie Ojamaa esimene luulekogu

Värske Raamatu sarjas ilmus Marie Ojamaa luulekogu "Hypermarhondria ehk yhe kuutõbise kenad ja täpsed päevakätked". Raamatu toimetaja on Saara Lotta Linno, kujundaja Emma Leeloo Dillon.

Debüütkogus "Hypermarhondria" tegeleb Marie Ojamaa lapsepõlvetraumade ja liminaalsete unenäomaailmade ülestähendamisega, osutades niiviisi teravalt elus olemise haprusele. Kosmilist kujutlusvõimet ja isiklikke läbielamisi põimivat teost saab võtta kui omamoodi 21. sajandi tumedat muinasjuttu, mis nõuab jõuliselt vägivaldsete süsteemide hukkamõistu, kuid mille tegelased ei lõpeta kõige kiuste ilusama ja helgema maailma poole pürgimist.

Teoses on oluline ka intertekstuaalsus – luuletustesse põimitud kultuuriviited visandavad lugejale mitmekülgse pildi nullindatel kasvamise õhustikust ja jagatud esteetikast. Tekstide kõrval on suur roll ka raamatu rohketel illustratsioonidel, mis on valminud autori ja kujundaja koostöös.

Marie Ojamaa luulet on avaldatud nii Loomingus, Müürilehes kui Värskes Rõhus, 2026. aastal oli ta Värske Rõhu aastaauhindade nominent. Ta on kuulunud kirjanike liidu noorte ridadesse ja esinenud muuhulgas Tallinna Luuleprõmmul.

Katkend:

nad kuulevad kihvatavad lõkkepraginaid kribinaid krabinaid sosinaid ritsikate pulmalaauuuluuu ja jäisetuulekylmaluid kummitusi mardusi kes kriiskavad otsivad neid nad malevaõpilased röövlitytred ronjad istuvad preeriakoja vigvamis kividel kändudel ja õhkavad kirsipuuõites kas keegi häkker ryndab kärbsepiitsaga varemefaili kärbseseeni liblikavõrguga kõhtu pyyavad kahkjaluised tydrukud kätes õnn põsis puna nad hõõguvad täna on pööriöö tyllisiidist yle mägede ja orgude ja maa valguvate varrukatega nõiad võtavad nad enesega neljateeristile kaasa

mängime nyyd kassi ja koera ja kellel veel 1 golden retriever boyfriend tuleb laseme magama panna i swear to god

meie graafikusse ei mahu aega tintnõredaid trykimusti myrgimädapunkte ravida me laseme teid rajalt maha yle kuuselaante uitama puid riita laduma wicker man wicker man tuletohmanid tahmataalrid if u could take it aallll back agaaaiiin mängutoos tiksub sama jama alailma nõelapistmata sääl tilluke kooleraskeerlev baleriin tahaks ykskord ometi kahara tyllitutu alt nelja seina vahelt jala tõsta välja

a heart that's full up like a landfill suburban strawberry box house life NÕRISTAGE SEE ALT-RAIT KÄRGPERE POOLEKS YTLEN MA JA SIIS SHASHLIKKI SAAB ♡˚⋆˚⟡s*v:x

KELLE KAMA KELLE ASI SEE ON miks ma kelgutamas käia ei taha miks hilistalv minus tekitab tumedat õõva