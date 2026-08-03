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Kirjanike liidu noortesektsioon avaldas "Grafomaania" viienda osa

Kirjandus
Grafomaania esitlus
Grafomaania esitlus Autor/allikas: pruudel.jpg
Kirjandus

Kirjanike liidu noortesektsioon andis välja almanahhi "Grafomaania V. Pahad asjad".

"Grafomaania V. Pahad asjad" on noortesektsiooni aastat kokkuvõttev väljaanne, mis tutvustab sel korral 25 noore autori loomingut. Almanahhist võib leida paratekste, luulet, lühijutte, novelle ning sissevaate noortesektsiooni tegemistesse nende viienda aasta jooksul. Tegijate enda sõnul kirjutavad nad otseloomulikult kõikidest halbadest asjadest, mis neid ühiskonna puhul häirib.

Viienda väljaande peatoimetaja oli Katarina Sepp. Sisu- ja keeletoimetaja oli Marie Ojamaa. Selle aasta almanahhi illustreerisid kujundaja Emma Leeloo Dillon ning küljendaja Isabella Pragi. Samuti aitasid koostamisel kaasa noortesektsioon juht Kirke Mänd, abijuht Katrin Kõuts ning tuumiku liikmed Saskia Olep ning Matilda Angela Simson.

Toimetaja: Karmen Rebane

kirjandusministri juures

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