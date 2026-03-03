X!

Värske Rõhk kuulutab aastapreemiad välja 100. numbri puhul korraldatud karnevalil

Värske Rõhu aastapreemiate nominendid
Värske Rõhu aastapreemiate nominendid Autor/allikas: Värske Rõhk
4. aprillil jagab Värske Rõhk Von Krahli teatris seekordseid aastaauhindu ning peab 100. numbri ilmumise puhul karnevali.

Karnevalil astuvad üles laureaadid, muusikat teevad DJ-d, sajale ajakirjanumbrile tagasivaatava kavaga esineb techno-luuleansambel Juhan Liin.

Värske Rõhu aastapreemiatele on nomineeritud:

Luule

  • Karin Orgulas (VR 94) 
  • Marie Ojamaa (VR 95, VR 98)
  • Sirly-Ann Meriküll (VR 96)
  • Hanna Stiina Kangur (VR 98)

Proosa

  • Gustav Nikopensius (VR 93)
  • Emel-Elizabeth Tuulik (VR 93)
  • Silver Dynamiit (VR 95)
  • Nele Tiidelepp (VR 97)
  • Elisabeth Sirel (VR 98)

Kriitika

  • Maara Parhomenko Gregor Kullast (VR 93)
  • Hella Õitspuu Päiv Dengost ja Vaim Sarvest (VR 95, VR 98)
  • Emma Kilmi Max Blecherist (VR 97)
  • Sanna Kartau Johanna Roosist (VR 98)
  • Kaarel Aadli Mihkel Mutist (VR 98)

Vaba

  • Elo Valneri ja Riste Sofie Kääri inervjuu Aasa Ruukeli fotodega (VR 93)
  • Hanneleele Kaldmaa Annemarie Ní Churreáini tõlked (VR 94)
  • Ekke Janiski välgatus ja päevik (VR 96, VR 98)
  • Mihhail Boitsovi Viktor Antipovi tõlked (VR 97)

Nominendid ja laureaadid valis Värske Rõhk välja toimetuse ja kolleegiumi ühisel koosolekul.

Toimetaja: Kaspar Viilup

