Värske Rõhk kuulutab aastapreemiad välja 100. numbri puhul korraldatud karnevalil
4. aprillil jagab Värske Rõhk Von Krahli teatris seekordseid aastaauhindu ning peab 100. numbri ilmumise puhul karnevali.
Karnevalil astuvad üles laureaadid, muusikat teevad DJ-d, sajale ajakirjanumbrile tagasivaatava kavaga esineb techno-luuleansambel Juhan Liin.
Värske Rõhu aastapreemiatele on nomineeritud:
Luule
- Karin Orgulas (VR 94)
- Marie Ojamaa (VR 95, VR 98)
- Sirly-Ann Meriküll (VR 96)
- Hanna Stiina Kangur (VR 98)
Proosa
- Gustav Nikopensius (VR 93)
- Emel-Elizabeth Tuulik (VR 93)
- Silver Dynamiit (VR 95)
- Nele Tiidelepp (VR 97)
- Elisabeth Sirel (VR 98)
Kriitika
- Maara Parhomenko Gregor Kullast (VR 93)
- Hella Õitspuu Päiv Dengost ja Vaim Sarvest (VR 95, VR 98)
- Emma Kilmi Max Blecherist (VR 97)
- Sanna Kartau Johanna Roosist (VR 98)
- Kaarel Aadli Mihkel Mutist (VR 98)
Vaba
- Elo Valneri ja Riste Sofie Kääri inervjuu Aasa Ruukeli fotodega (VR 93)
- Hanneleele Kaldmaa Annemarie Ní Churreáini tõlked (VR 94)
- Ekke Janiski välgatus ja päevik (VR 96, VR 98)
- Mihhail Boitsovi Viktor Antipovi tõlked (VR 97)
Nominendid ja laureaadid valis Värske Rõhk välja toimetuse ja kolleegiumi ühisel koosolekul.
Toimetaja: Kaspar Viilup