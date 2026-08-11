X!

Eesti luuleprõmmu meistriks valiti Kaarel Aadli

Kirjandus
Kaarel Aadli
Kaarel Aadli Autor/allikas: Olari Pilnik
Kirjandus

7. augustil Paide vallimäel valis Arvamusfestivali publik Eesti luuleprõmmu meistriks Kaarel Aadli.

Teisele kohale tuli Eesti Slämmil psühholoog ja kirjanik Tiina Saar-Veelmaa ning kolmanda koha sai tartlane Janiš Laende. Finaalis osalesid edukalt veel luuletajad Tanel Mällo, Annabel Allas, Hanna Stiina Kangur, Ralph Rupert Nigul ja Steven Eomois.

Koos toetusmeeskonnaga Tallinna Slämmi Kollektiivist sõidab Aadli 19. kuni 21. novembril Eestit esindama Austriasse Grazi, kus peetakse tänavusi Euroopa luuleprõmmu meistrivõistlusi. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:30

Kümnendad Balti filmipäevad toovad vaatajate ette Läti ja Leedu värske filmiparemiku

14:36

Lauri Kärk: tavalise inimese tavalisest elust on tegelikult kõige raskem filmi teha

12:26

Pildid: Foku galeriis avati soome kunstniku Hilla Kurki ja Taavi Rekkaro ühisnäitus

12:01

Patarei merekindluses lõpeb selle suvega öine kontserttegevus

11:20

Arvustus. Ema ja tütre kohtumine ajasillal

10:45

Tallinnas astub üles loo "Sound of da Police" autor KRS-One

09:52

Fotod: Jakobi galeriis avati Toomas Kuusingu ja Taavi Oolbergi ühisnäitus

09:42

Eesti luuleprõmmu meistriks valiti Kaarel Aadli

09:07

Elmo Nüganen: mõtlesin sellele, milline võiks olla mu viimane lavastus

10.08

Võrumaa muuseumis avati näitus kohalikus elust silmapaistvate isikute läbi

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10.08

Augustis toimub neljandat korda Kristjan Järvi elamusfestival Meelte Videvik

10.08

Neli kunstnikku ja uurijat valiti ERMi fotoarhiivi rahvusvahelisse residentuuri

09.08

Aasta kirjanik on Piret Jaaks romaaniga "Päikeseuskujad"

10.08

Lavakast lavale | Katarina Sits

06.08

Pildid: algasid Elisabeth Kužovniku debüütmängufilmi "Mõtle millestki ilusast" võtted

11:20

Arvustus. Ema ja tütre kohtumine ajasillal

12:01

Patarei merekindluses lõpeb selle suvega öine kontserttegevus

09:42

Eesti luuleprõmmu meistriks valiti Kaarel Aadli

10.08

Võrumaa muuseumis avati näitus kohalikus elust silmapaistvate isikute läbi

09:52

Fotod: Jakobi galeriis avati Toomas Kuusingu ja Taavi Oolbergi ühisnäitus

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo