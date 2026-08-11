Eesti luuleprõmmu meistriks valiti Kaarel Aadli

Teisele kohale tuli Eesti Slämmil psühholoog ja kirjanik Tiina Saar-Veelmaa ning kolmanda koha sai tartlane Janiš Laende. Finaalis osalesid edukalt veel luuletajad Tanel Mällo, Annabel Allas, Hanna Stiina Kangur, Ralph Rupert Nigul ja Steven Eomois.

Koos toetusmeeskonnaga Tallinna Slämmi Kollektiivist sõidab Aadli 19. kuni 21. novembril Eestit esindama Austriasse Grazi, kus peetakse tänavusi Euroopa luuleprõmmu meistrivõistlusi.