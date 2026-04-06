Värske Rõhk kuulutas välja tänavused aastapreemiate laureaadid

4. aprillil toimus Von Krahli baaris noore kirjanduse ajakirja Värske Rõhk 100. numbri ilmumise puhul karneval, kus jagati ka aastaauhindu 2025. aastal ilmunud parimatele kaastöödele. Auhinnasaajateks olid Karin Orgulas, Emel-Elizabeth Tuulik, Maara Parhomenko ning Mihhail Boitsov.

Preemiaid jagati neljas kategoorias – luule, proosa, kriitika ja vabaauhind. Luulepreemia pälvis Karin Orgulas oma nõiduslikult rütmiliste luuletustega ("*TUUL ÖÖDE VAHEL ON LEEBE" jt luuletusi, Värske Rõhk nr 94) ja proosapreemia Emel-Elizabeth Tuulik oma novelliga ühest traumaatilisest juhtumist ("Kuidas minust sai kusik", Värske Rõhk nr 93).

Parima kriitikateksti preemia sai Maara Parhomenko oma mängulise arvustuse eest Gregor Kulla raamatule "Peenar" ("Viljakas kohatrauma", Värske Rõhk nr 93) ning vabaauhind kuulub Mihhail Boitsovile Viktor Antipovi luuletuste tundlike tõlgete eest ("*jorutan lindude keeles" jt luuletusi, Värske Rõhk nr 97). Laureaadid valis välja ajakirja toimetus koos kolleegiumiga.

"Möödunud aasta näitas taas, et eesti noor kirjandus elab ja särab, luulet ja proosat kirjutatakse jätkuvalt palju, nii sügavalt isiklikel kui aina enam ka laiemalt sotsiaalselt tundlikel teemadel, kriitika- ja esseistikarubriigis ilmutatakse aga haruldast mõtteteravust ja julgust oma häälega kaasa rääkida," ütles ajakirja peatoimetaja Saara Liis Jõerand.

Auhinnad anti üle Von Krahli baaris toimunud karnevalil, kuhu kõik külalised olid oodatud kirjandusest inspireeritud kostüümides. Lisaks laureaatidele esines ka Elise Metsanurga ja Kristiin Räägeli techno-luuleansambel Juhan Liin, kelle etteastes põimusid läbi aegade Värskes Rõhus ilmunud luuletused elektroonilise muusikaga.

Värske Rõhk on kuus korda aastas ilmuv kirjandusajakiri, milles avaldatakse noorte autorite luulet, proosat, arvustusi, illustratsioone jm. Esimene Värske Rõhu number ilmus 2005. aasta septembris.