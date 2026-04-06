Värske Rõhk kuulutas välja tänavused aastapreemiate laureaadid

4. aprillil toimus Von Krahli baaris noore kirjanduse ajakirja Värske Rõhk 100. numbri ilmumise puhul karneval, kus jagati ka aastaauhindu 2025. aastal ilmunud parimatele kaastöödele. Auhinnasaajateks olid Karin Orgulas, Emel-Elizabeth Tuulik, Maara Parhomenko ning Mihhail Boitsov.

Preemiaid jagati neljas kategoorias – luule, proosa, kriitika ja vabaauhind. Luulepreemia pälvis Karin Orgulas oma nõiduslikult rütmiliste luuletustega ("*TUUL ÖÖDE VAHEL ON LEEBE" jt luuletusi, Värske Rõhk nr 94) ja proosapreemia Emel-Elizabeth Tuulik oma novelliga ühest traumaatilisest juhtumist ("Kuidas minust sai kusik", Värske Rõhk nr 93).

Parima kriitikateksti preemia sai Maara Parhomenko oma mängulise arvustuse eest Gregor Kulla raamatule "Peenar" ("Viljakas kohatrauma", Värske Rõhk nr 93) ning vabaauhind kuulub Mihhail Boitsovile Viktor Antipovi luuletuste tundlike tõlgete eest ("*jorutan lindude keeles" jt luuletusi, Värske Rõhk nr 97). Laureaadid valis välja ajakirja toimetus koos kolleegiumiga.

 "Möödunud aasta näitas taas, et eesti noor kirjandus elab ja särab, luulet ja proosat kirjutatakse jätkuvalt palju, nii sügavalt isiklikel kui aina enam ka laiemalt sotsiaalselt tundlikel teemadel, kriitika- ja esseistikarubriigis ilmutatakse aga haruldast mõtteteravust ja julgust oma häälega kaasa rääkida," ütles ajakirja peatoimetaja Saara Liis Jõerand.

 Auhinnad anti üle Von Krahli baaris toimunud karnevalil, kuhu kõik külalised olid oodatud kirjandusest inspireeritud kostüümides. Lisaks laureaatidele esines ka Elise Metsanurga ja Kristiin Räägeli techno-luuleansambel Juhan Liin, kelle etteastes põimusid läbi aegade Värskes Rõhus ilmunud luuletused elektroonilise muusikaga.

Värske Rõhk on kuus korda aastas ilmuv kirjandusajakiri, milles avaldatakse noorte autorite luulet, proosat, arvustusi, illustratsioone jm. Esimene Värske Rõhu number ilmus 2005. aasta septembris.

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

17:04

Katariina Aule: lühifilm "Leivalaul" on õuduselementidega ajastudraama

16:59

Noorsooteatris esietendub Mari-Liis Lille lavastus "Nõusolek"

16:57

HÕFF-il saab näha värsket Eesti ulmet ja õudust

12:58

Jazzkaare tasuta kontsertide päeval astuvad üles Antonio Tensuro, Alika ja Mari Jürjens

12:28

Esimese Eesti muusika stipendiumi loometööks Arvo Pärdi Keskuses pälvis Pärt Uusberg

12:17

Eesti keeles ilmus Raymond Queneau romaan "Zazie sõidab mettroooga"

11:40

Eesti kinodesse jõuab parima animafilmi Oscari nominent "Väike Amelie"

11:21

Pildid: Fine5 ja Claresis Collective toovad publiku ette lavastuse "Vennale"

11:01

Keeleminutid. Eesti sõna "meeleparandus" päritolust

10:18

Värske Rõhk kuulutas välja tänavused aastapreemiate laureaadid

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

05.04

Arhitekt: kortermajade renoveerimise ainus eesmärk ei peaks olema energiatõhusus

05.04

Maastikuarhitekt: linnaruumi planeerides ei saa lähtuda ühe seltskonna eelistustest

05.04

Duo Ruut: kontsertidel saadakse aru, et oleme tavalised noored, mitte haldjad

05.04

Selgusid sümfooniaorkestrite liidu aastapreemiate laureaadid

10:18

Värske Rõhk kuulutas välja tänavused aastapreemiate laureaadid

12:17

Eesti keeles ilmus Raymond Queneau romaan "Zazie sõidab mettroooga"

11:01

Keeleminutid. Eesti sõna "meeleparandus" päritolust

04.04

LUULETUS | Heiti Talviku "Legendaarne"

03.04

Uue muusika reede: Marten Kuningas, Manna, Pitsa, Haldi

04.04

Eleryn Tiit: laule kirjutades otsin suuremat tunnet

MUUSEUMID

üles
