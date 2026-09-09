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Linnateatris esietendub Jaan Tätte kirjutatud "Öö"

Teater
Tallinna Linnateater
Tallinna Linnateater "Öö" Autor/allikas: Siim Vahur
Teater

12. septembril esietendub Tallinna Linnateatri Taevasaalis Jaan Tätte algupärand "Öö", mille toob lavale Peeter Tammearu. "Öö" on kirjutatud spetsiaalselt linnateatri näitlejatele.

Eelmisest Tätte näidendi esietendusest linnateatri laval on tänaseks möödunud kakskümmend aastat. "Öö" räägib grupist eakatest inimestest, kunagistest klassikaaslastest, kes on nüüd ootamatu kutse peale kogunenud ühe rikka mehe majja.

"Püüdsin teha nii, et nii lavastajal kui ka näitlejatel oleks huvitav mõelda, kuidas on olla vanuses 80+, sest selles eas on väga erinevas vanuseastmes inimesi. Kujutlesin, et kui tuua kokku veel tegelased väga erinevatest sotsiaalsetest kihtidest, kes ei ole 60 aastat kohtunud, siis see võiks tore välja näha. Mulle meeldib mõelda, et kui palju last, keda nad mäletavad, on selles vanas inimeses veel alles," kirjeldas Tätte.

Taaskohtumise edenedes hakkab aga süütute koolimälestuste kõrvalt välja kooruma ka üks üsna tume seik selle klassi ühisest minevikust.

"Öö" kunstnik on Martin Mikson, helilooja ja muusikaline kujundaja Veiko Tubin, valguskunstnik Emil Kallas, grimmikunstnik Anu Konze ja videokunstnik Tom Tristan Kidron. Mängivad Epp Eespäev, Piret Kalda, Allan Noormets, Egon Nuter, Andres Raag, Ursula Ratasepp, Anne Reemann, Simo Andre Kadastu ja Elisabet Reinsalu.

Toimetaja: Karmen Rebane

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