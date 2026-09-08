Veneetsia filmifestivali põhivõistlusprogrammis esilinastus Eesti juurtega film

Taani režissööri May el-Toukhy Lätis filmitud psühholoogiline draama pälvis publikult seitse ja pool minutit kestnud seisva aplausi.

Nafta Filmsi tegevjuht ja filmi kaasprodutsent Esko Rips sõnas, et filmi jõudmine Veneetsia põhivõistlusprogrammi 21 filmi sekka on oluline tunnustus Nafta Filmsi kolme aasta pikkusele tööle, mis algas Leedus ja jõudis võteteni Riias.

"Meie jaoks kinnitab see, et tegutsemine kõigis kolmes Balti riigis annab rahvusvaheliste filmide tootmisel eelise. Nii saame leida igale filmile sobivaima lahenduse nii rahastuse, võttepaikade kui ka loominguliste vajaduste järgi," ütles Rips.

Taani, Rootsi ja Läti koostöös valminud filmi 28 võttepäevast 25 toimusid Riias. Kohalikku tootmist juhtis Nafta Filmsi Läti meeskond ning filmi kaasprodutsentideks on Eestist pärit Esko Rips ja lätlane Madara Kalniņa.

"Woman Unknown" paistab tänavuses Veneetsia filmifestivali põhivõistlusprogrammis silma sellega, et May el-Toukhy on 21 võistlusfilmi režissööride seas üks kahest naisest. Naiste nähtamatus ja ühiskonna seatud piirid on kesksel kohal ka filmis endas.

"Minu film räägib naiste nähtamatusest. Ühelt poolt objektistamisest ning teisalt sellest, kuidas naisi ei nähta ega kuulata," ütles May el-Toukhy Veneetsia filmifestivali pressikonverentsil.

Filmi tegevus toimub 1945. aasta Taanis. Loo keskmes on noor lapsehoidja ja majapidajanna Marie, kes valmistub abielluma oma jõuka tööandja, endast vanema leskmehe Christianiga, kuid tema uut elu ähvardab minevikusaladus. Saksa okupatsiooni ajal oli Mariel intiimsuhe Saksa sõduriga ning selle avalikuks tulek võib tähendada nii ühiskondlikku hukkamõistu kui ka kõige saavutatu kaotamist.

Marie lugu lähtub laiemast ajaloolisest taustast. Taani vabastamise eel ja sellele järgnenud nädalatel langesid tuhanded Saksa sõduritega suhetes olnud naised oma kaasmaalaste tagakiusamise ja avaliku alandamise ohvriks. Film käsitleb ühiskonna kontrolli naiste valikute, keha ja mineviku üle ning näitab, et sõja lõpp ei tähendanud tingimata vägivalla ja hukkamõistu lõppemist.

Filmi peaosas mängib Mathilde Arcel. Lisaks teevad kaasa Carsten Bjørnlund, Thorbjørn Hedegaard, Marina Bouras, Mia Plantin, Sofia Nolsøe, Flora Yde Sander, Mikael Birkkjær ja Joen Højerslev.