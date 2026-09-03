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Galerii: Veneetsia filmifestival avati Clooney elutööpreemia ja Boyle'i uue filmiga

Film
George Clooney värske elutlööpreemiaga
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13 pilti
Film

2. septembril algas 83. Veneetsia filmifestivalil, avaõhtul anti näitleja George Clooneyle üle elutööpreemia. Avafilmina jõudis publiku ette Danny Boyle'i uus linateos "Ink".

Clooney pidas festivali avatseremoonial kõne kunsti ja lugude tähtsusest poliitiliselt rahututel aegadel. Tema sõnul üritavad autoritaarsed võimud esmalt vaigistada ajakirjanikke ja kunstnikke, kes keelduvad pakkumast lihtsaid vastuseid. "Lood on alati ohtlikud inimestele, kes külvavad hirmu," ütles ta, rõhutades, et filmid ei peata sõdu ega lahenda majanduslikke probleeme, kuid võivad aidata inimestel tunda kaasa neile, keda nad isiklikult ei tunne.

Festivali avafilm, Danny Boyle'i "Ink" põhineb James Grahami samanimelisel näidendil ning räägib sellest, kuidas Rupert Murdoch ostis 1969. aastal Briti ajalehe The Sun ning muutis selle agressiivseks ja populistlikuks tabloidleheks. Linateos uurib muuhulgas sensatsioonilise ajakirjanduse sündi, meedia võimu ja ajakirjandusliku eetika küsimusi. Murdochi kehastab Guy Pearce, ajalehe toimetajat Larry Lambi Jack O'Connell.

Tänavune, 83. Veneetsia filmifestival toimub 2. kuni 12. septembrini ning Kuldse Lõvi nimel võistleb 21 filmi. Võistlusprogrammi kuuluvad teiste seas Martin McDonaghi must komöödia "Wild Horse Nine", Werner Herzogi "Bucking Fastard", Hirokazu Kore-eda "Look Back", Lee Chang-dongi "Possible Love", Florian Zelleri "Bunker" ning Paul Schraderi uus film.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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