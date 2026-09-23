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Heidi Ulmani näitus Patareis käsitleb inimese sisemisi ja sotsiaalseid vangistusi

Kunst
Heidi Ulmani näitus
Heidi Ulmani näitus "Blue Stochkholm and Pavlov Dogs" Autor/allikas: Airi Leon
Kunst

Patarei Merekindluses, endises Patarei vanglas on avatud Heidi Ulmani maalinäitus. Kohaga haakuvalt käsitlevad Ulmani tööd inimese sisemisi ja sotsiaalseid vangistusi.

Patarei merekindlus on pärast vangla sulgemist 2005. aastal seisnud enamjaolt tühjana ligemale 20 aastat. Aeg-ajalt kindluse kivimüüride vahel toimuvad kultuuriüritused annavad võimaluse sisse vaadata selle unikaalse miljöö ja ajalooga hoonesse. Kuni oktoobri lõpuni täidab endise vangla ühte tiiba Heidi Ulmani näitus "Blue Stochkholm and Pavlov Dogs".

"Põhimõtteliselt on tööd inspireeritud inimpsühholoogiast ja inimeste n-ö mentaalsetest vanglatest," selgitas Ulman.

Need vanglad, millele Ulman oma töödes viitab ja teemad, millest ta ka oma maale saatvates tekstides räägib, on ellujäämisinstinkt, kuulumisvajadus, õpitud käitumismallid ning perekonna ja ühiskonna ootused. Näituse keskne teema on endise mina lagunemine ja uue teke, millega kunstnik isiklikult samastub.

"Ma töötasin väga palju üle. Ja kuna ma olen vandeadvokaat, tegelesin väga palju kohtumenetlustega ja selle töö omapära on, et sa ei tea, kui suureks üks kohtuasi kasvab. Siis on väga tavaline, et ei osata oma töökoormust hinnata ja see ületöötamise oht on ülisuur," selgitas Ulman.

Maalid ei jää näitusel üksnes seintele, vaid jätkuvad ruumi hajutatud installatsioonide, metronoomide tiksumise, pimeduse ja külastaja enda liikumisega. Kuraatori sõnul valiti näituse asukoht teadlikult ja see mängib väljapaneku tervikus väga suurt rolli.

Kuraator Siim Pütsepa sõnul oleks kliinilises nelja valge seinaga galeriiruumis Ulmani töödel kitsas hakanud. "Siin muutub kõik nagu teemapargiks, kus iga detail hakkab rääkima ja toetab järgmist detaili. Seinad on Patareis kogunud kunsti aastakümneid. Ruum annab näitusele hästi palju kaasa ja muudab selle terviklikuks," rääkis ta.

Näitus jääb üles Patarei merekindlusse 25. oktoobrini ja on avatud iga nädal neljapäevast pühapäevani. Hämaral ajal saavad näituse külastajad taskulambi valgel liikuda, valides ise, mida pimedusest esile tuua ja mis varju jätta.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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