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Kadri Raalik: lõpuks on Estonia majja tulnud päris ooperilavastaja

Muusika
Baltimaade ooperigala
Baltimaade ooperigala Autor/allikas: Kalev Lilleorg
Muusika

Rahvusooperis Estonia jõuab lavale Giuseppe Verdi ooper "Othello", mille libreto aluseks on William Shakespeare'i samanimeline tragöödia.

"Othellot" peetakse üheks Verdi paremaks, samas nõudlikumaks teoseks, mida ooperimajades väga tihti lavale ei tooda.

"See on, nagu itaalia keeles armastatakse öelda, capolavoro: see on tõesti Verdi loomingu üks tippudest. Nagu vahel ka pereelus, et hiline laps on kõige armsam. See on erilisel kohal Verdi loomingus. Ooperimajades teda väga sageli ei olegi laval, sest nõudlikkuse aste, mida helilooja nii Othello osatäitjale kui ka Desdemonale esitab, on väga kõrge," rääkis muusikajuht ja dirigent Arvo Volmer.

Estonias toob ooperi lavale prantsuse ooperi- ja teatrilavastaja Vincent Boussard, kes võttis teatri pakkumise kõhklemata vastu.

"Othello on väga ajakohane teos. Sest olgugi Shakespeare, ta räägib palju ka meie ajast. See on teos võltsuudistest, mis tekitab katastroofi, see on maailmast, mis kukub kokku,
sest inimesed mõtlevad välja alternatiivseid fakte. See teeb loo mulle eriti oluliseks," selgitas Boussard.

Ehkki Boussard töötab Estonias esimest korda, leidis ta trupiga kiiresti ühise keele.

"Lavastaja on suurepärane. Ta on väga aktiivne, näitab väga füüsiliselt ette, kuidas ja mida ta soovib. Ma ütleks, et ta on professionaal. Mul on nii hea meel, et lõpuks on meie majja tulnud päris ooperilavastaja. Ta teadis kohe algusest lõpuni, tal oli selge visioon ja see on tervitatav. Me ei hakanud otsima, vaid mängima lugu, mida tema on soovinud laval näidata," tõdes Desdemona osatäitja Kadri Raalik.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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