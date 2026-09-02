Kinodesse jõuab dokumentaalfilm Oasise tagasitulekutuurist

Pärast viisteist aastat kestnud pausi, mille jooksul Manchesteri tänavatelt muusikamaailma tippu tõusnud vennad Noel ja Liam Gallagher omavahel isegi ei rääkinud, otsustas üks kõigi aegade suuremaid Briti bände Oasis taas kokku tulla.

Dokumentaalfilm "Oasis: Don't Look Back in Anger" viib vaataja proovisaali, näitab kunagisi hiilgeaegu ja ka seda, kui palju on vendade muusika maailma eri paigus elavate inimeste jaoks tähendanud ning tänaseni tähendab. Film avab ka, kui suureks edulooks kujunes 2025. aastal uskumatu kiirusega väljamüüdud kontserttuur "Oasis Live '25".

Režissöörid on Will Lovelace ja Dylan Southern ("Shut Up and Play the Hits", "No Distance Left to Run"), stsenaristina andis materjalile kuju Steven Knight ("Peaky Blinders", "Eastern Promises").

"Oasis: Don't Look Back in Anger" esilinastub 5. septembril Veneetsia filmifestivalil ning jõuab pärast seda rahvusvaheliselt kinolevisse.