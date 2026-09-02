X!

Kinodesse jõuab dokumentaalfilm Oasise tagasitulekutuurist

Film
"Oasis: Don't Look Back in Anger" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Alates 11. septembrist saab Eesti kinodes näha dokumentaalfilmi "Oasis: Don't Look Back in Anger". Filmis kuuleb ka vendade Gallagheride esimest ühist intervjuud viimase 15 aasta jooksul.

Pärast viisteist aastat kestnud pausi, mille jooksul Manchesteri tänavatelt muusikamaailma tippu tõusnud vennad Noel ja Liam Gallagher omavahel isegi ei rääkinud, otsustas üks kõigi aegade suuremaid Briti bände Oasis taas kokku tulla.

Dokumentaalfilm "Oasis: Don't Look Back in Anger" viib vaataja proovisaali, näitab kunagisi hiilgeaegu ja ka seda, kui palju on vendade muusika maailma eri paigus elavate inimeste jaoks tähendanud ning tänaseni tähendab. Film avab ka, kui suureks edulooks kujunes 2025. aastal uskumatu kiirusega väljamüüdud kontserttuur "Oasis Live '25".

Režissöörid on Will Lovelace ja Dylan Southern ("Shut Up and Play the Hits", "No Distance Left to Run"), stsenaristina andis materjalile kuju Steven Knight ("Peaky Blinders", "Eastern Promises").

"Oasis: Don't Look Back in Anger" esilinastub 5. septembril Veneetsia filmifestivalil ning jõuab pärast seda rahvusvaheliselt kinolevisse.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

UUS HOOAEG

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

Lavakast lavale

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:54

Esimese isikunäituse avanud Andre Joosep Arming: pärast südamesiirdamist eristan esimest ja teist elu

15:32

Aastaraamatu "Teatrielu 2025" keskmes on lavastuste kõrval pigem persoonid

15:20

Noorsooteatri hooaja avalavastus "Ülemeelik" viib meeltemaailma

15:16

Jürgen Rooste: noortele kirjanduse huvitavaks tegemise nimel tuleb palju võidelda

15:06

Ansambel Ouu annab oktoobris viis kontserti Jaapanis

14:25

Kultuuri kiirkursus | Jim Ashilevi, "GTA VI" ja Ridley Scott

11:39

Kaspar Velberg: "Ümera jõel" on eestlastele oluline lugu

10:27

Kanuti Gildi Saalis esietendub Siim Tõniste nostalgiast lähtuv lavastus

09:44

Kinodesse jõuab dokumentaalfilm Oasise tagasitulekutuurist

09:25

ETV-s tele-esilinastub Margit Lillaku dokfilm "Siit ta tuleb, Roosi"

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

01.09

Pille-Riin Purje teatrikommentaar: tagasivaade suveteatrile 2026

08:21

Arvustus. "Raim": kibuvitsaõis ja viimne valss Pärnus

31.08

Mari-Liis Lill: võtan omaks, et olen moraliseeriv ja kavatsen edasi moraliseerida

01.09

Muusikaõpetaja: õpetajana tunnen, et saan päriselt midagi muuta

14:25

Kultuuri kiirkursus | Jim Ashilevi, "GTA VI" ja Ridley Scott

01.09

David Vseviov andis välja kolmanda onu Moritza teose

01.09

Marta Vaarik: kõik saame aidata, kui ei vaata noortele ülevalt alla

25.08

Draamateater seiskab kaaslaste jookide sisse MDMA-d pannud Oliver Reimanni lavastused

01.09

Aivar Kulli ajalootund. Terav ja särav Lembe Hiedel 100

01.09

Linnamüüri ääres avati pop-up galerii Oujea

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo