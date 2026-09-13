Veneetsia filmifestivali võitis Eesti juurtega film "Woman Unknown"

Maineka Kuldlõvi pälvis May el-Toukhy mängufilm "Woman Unknown", mis on Taani draama ja jutustab loo noorest majateenijast, kelle intiimne suhe Saksa sõduriga Teise maailmasõja ajal seab ohtu tema tulevik. See oli ka võistlusprogrammi ainus film, mille ainuautoriks naislavastaja.

Oma emotsionaalses kõnes viitas el-Toukhy naislavastajate vähesusele – probleemile, millele juhtis tähelepanu juba festivali avapäeval žürii esimees Maggie Gyllenhaal. "Tegemist on süsteemse probleemiga," sõnas Gyllenhaal pressikonverentsil. "Naistel on raskem oma filmidele rahastust leida."

"Tänan žüriid selle suure au eest – ja eriti sind, Maggie, et oled oma häält kasutanud ja juhtinud tähelepanu sellele, et meie valdkonna naisfilmitegijatel puuduvad võrdsed võimalused," ütles el-Toukhy. "Selle filmi tegemine on olnud äärmiselt keeruline nii rahaliselt, logistiliselt kui ka emotsionaalselt. Mind hoidis aga tegutsemas tungiv vajadus tuua päevavalgele meie ühise ajaloo tundmatud naised ja nad tuntuks teha. Ja just täna õhtul tunnen, et olen selles ka õnnestunud."

Õhtu varasemas osas pälvis filmi "Woman Unknown" täht Mathilde Arcel parima naisnäitleja Volpi karika.

"See on mu esimene peaosa filmis, esimene kord filmifestivalil ja esimene kord, kui võidan filmiauhinna," sõnas Arcel õhinal, silmad pisarais. "Tunnen suurt au ja pean end väga õnnelikuks, et saan seda kogeda siin Veneetsias koos teiega – inimestega, keda pean maailma kõige suurepärasemateks filmitegijateks ja näitlejateks ning kellele olen terve elu alt üles vaadanud. Tahaksin end näpistada, aga kui see on unenägu, siis ma tõesti ei taha sellest ärgata."

John Malkovich võitis parima meesnäitleja Volpi karika ekstsentrilise CIA agendi rolli eest filmis "Wild Horse Nine".

"Tunnen suurt alandlikkust, et olen valitud selle auhinna saajaks – auhinna, mida on Veneetsia filmifestivali 83 toimumiskorra jooksul pälvinud nii paljud suurepärased näitlejad," ütles Malkovich. "Tänan žüriid mulle selle au osutamise eest ning tänan Martin McDonaghi selle suurepärase stsenaariumi kirjutamise, selle suurepärase lavastamise ja mulle selle fantastilise rolli kinkimise eest. Samuti tänan kõiki oma suurepäraseid kolleege, eriti aga oma partnerit, suurepärast Sam Rockwelli."

Suure žürii auhinna pälvis Lee Chang-dongi draama "Possible Love", mis kandideerib Lõuna-Korea esindajana Oscarile parima rahvusvahelise mängufilmi kategoorias. "Possible Love" jälgib kahte Lõuna-Korea erinevatest ühiskonnaklassidest pärit abielupaari.

Parima režissööri Hõbelõvi pälvis Vene dissident Ilja Hržanovski oma kolm tundi ja 15 minutit kestva filmi "DAU" eest, mille kallal ta on töötanud kaks aastakümmet. Ta pühendas auhinna ukrainlastele.

Žürii eriauhinna pälvis "Naza" – mõjukas dokumentaalfilm Gaza konfliktist, mille autoriteks on filmi "No Other Land" Iisraeli kaasrežissöörid Yuval Abraham ja Rachel Szor.