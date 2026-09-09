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Tuleval aastal astub Alexela kontserdimajas üles näitleja John Malkovich

Teater
John Malkovich
John Malkovich Autor/allikas: Scanpix / Alamy
Teater

Tuleva aasta 9. aprillil jõuab Alexela kontserdimaja lavale kahekordse Oscari ja kolmekordse Kuldgloobuse nominendi John Malkovichi lavastus "Muusikakriitik", mis on valminud koostöös helilooja Aleksei Igudesmaniga.

Lavastuses "Muusikakriitik" võtab Malkovich endale halastamatu kriitiku rolli, solvates ja naeruvääristades heliloojate nagu Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Brahms, ja Schumann loomingut. "Muusikakriitik" koosneb klassikalise muusika ajaloo suurimatest teostest, mille kõrvale toob Malkovich välja ootamatuid reaktsioone, mida need teosed muusikakriitikutes omal ajal esile kutsusid.

Lavastus sai alguse 2010. aastal, praeguseks tuuritab Malkovich koos lavastuse autori Aleksei Igudesmaniga juba aastaid mööda maailma. Hiljuti tühistas ta aga oma "Muusikakriitiku" etenduse Iisraelis, sest pressiteates tõsteti esile tsitaadid, mida ta polnud ise öelnud.

Malkovich on üle 40 aastase karjääri jooksul tegelenud põhiliselt filmi ja televisiooniga, tuntud rollid on ta teinud filmidest "Hiirtest ja inimestest", "Vanglaekspress", "Olla John Malkovich" ja "Tulejoonel", sel sügisel astub ta üles Martin McDonagh uues filmis "Wild Horse Nine", mis esilinastus Veneetsia filmifestivalil. Chicago Steppenwolf teatrikompanii kaasasutajana on ta kogu oma karjääri vältel keskendunud Hollywoodi kõrvalt pidevalt siiski ka teatrile.

Viimati astus John Malkovich Eestis lavale 2023. aastal, kui ta mängis peaosa kahel õhtul Alexela kontserdimajas publiku ette jõudnud lavastuses "Puuvillaväljade üksinduses".

Toimetaja: Kaspar Viilup

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