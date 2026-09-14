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Esko Rips: Veneetsias räägiti juba ka "Tundmatu naise" Oscari võimalusest

Film
Foto: ERR
Film

Nädalavahetusel kuulutati välja tänavuse Veneetsia filmifestivali võitjad ja nii festivali peaauhinna Kuldlõvi kui ka parima naisnäitleja auhinna võitis Taani režissöör May el-Toukhy mängufilm "Tundmatu naine". Produtsent Esko Ripsi sõnul hakati juba pärast esilinastust rääkima, et tegijatel tasub Oscari kingad valmis panna.

Suures osas Lätis üles võetud ja sealse tagasimaksefondi toel valminud filmi kohalikku tootmist juhtis kogu Baltikumis tegutsev Natfa Films. Filmi kaasprodutsent oli teiste seas Esko Rips, kelle sõnul hakati Veneetsias juba pärast esilinastust rääkima, et see film on midagi erilist ja tegijatel tasub juba oma Oscari-kingad valmis panna.

"Olime Veneetsias kohal, väga uhke esilinastus ja prominentne festival, see on väga suur saavutus nii lätlastele kui eestlastele, sest minu teada pole ükski film saanud kahte auhinda, aga see film sai. See on naisrežissööri poolt räägitud lugu naistest ja naiste õigustest, see on tänases kontekstis oluline lugu ja mul on väga hea meel, et me olime sellega seotud ja et see sellised auhinnad sai," ütles produtsent Esko Rips.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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