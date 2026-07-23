Veneetsia filmifestivali põhivõistlusel linastub vaid üks naisrežissööri film

Suve lõpus toimuv Veneetsia filmifestival avaldas neljapäeval oma tänavuse programmi. Üheks suuremaks kõneaineks on põhivõistlusprogramm, kus on esindatud vaid ühe naisrežissööri film.

Veneetsia filmifestivali on tabanud viimase viie aasta suurim tagasilöök naisrežissööride esindatuse poolest – tänavuse festivali põhivõistlusprogrammi valiti vaid üks naissoost lavastaja, vahendab Variety. See on järsk langus võrreldes eelmise aastaga, mil põhivõistlusel osales kuus naisfilmitegijat. Toonases programmis pälvis Kaouther Ben Hania filmi "The Voice of Hind Rajab" eest žürii peaauhinna ning Valérie Donzelli sai parima stsenaariumi auhinna filmi "At Work" eest.

Taani-Egiptuse režissööri May El-Toukhy draama "Woman Unknown" on tänavu seega ainus naise lavastatud film kõigi 20 filmi seas, mis võistlevad Veneetsias Kuldlõvi eest. Võistlusprogrammi on koostanud festivali kauaaegne kunstiline juht Alberto Barbera.

Veneetsia filmifestival oli üks viimaseid suuri rahvusvahelisi filmifestivale, mis liitus 2018. aastal soolise tasakaalu lubadusega. Toona rõhutas Barbera siiski, et ta ei vali filme kunagi üksnes selle põhjal, et nende režissöör on naine. Ta on järjekindlalt tagasi lükanud kvootide idee, väites, et ebavõrdsus tuleneb esitatud filmide hulgast, mitte valikuprotsessist.

Suur osa viimase viie aasta jooksul Kuldlõvi nimel võistelnud naisrežissööridest on sellegipoolest võitnud olulisi auhindu. 2021. aastal pälvis Audrey Diwan Kuldlõvi filmiga "Happening", Jane Campion sai Hõbelõvi filmi "The Power of the Dog" eest ning Maggie Gyllenhaal võitis parima stsenaariumi auhinna filmiga "The Lost Daughter". Järgmisel aastal võitis Laura Poitras Kuldlõvi filmiga "All the Beauty and the Bloodshed", Alice Diop sai žürii peaauhinna filmiga "Saint Omer". 2023. aastal pälvis Agnieszka Holland žürii eriauhinna filmiga "Green Border". 2024. aastal sai Maura Delpero žürii peaauhinna filmi "Vermiglio" eest ning Dea Kulumbegashvili võitis žürii eriauhinna filmiga "April". Möödunud aastal said Ben Hania ja Donzelli vastavalt žürii peaauhinna ja parima stsenaariumi auhinna.

Festivali teistes programmides on seis parem. Näiteks iseseisvalt korraldatavas kõrvalprogrammis Venice Days, mille on kokku pannud Gaia Furrer, moodustavad naised enamuse: 25 filmist 14 on naisrežissööride lavastatud. Programm avatakse Ungari filmitegija Lili Horváti ingliskeelse debüüdiga "My Notes on Mars", mille peaosades mängivad Mackenzie Davis ja Rupert Friend.

El-Toukhy "Woman Unknown" kuulub aga festivali oodatuimate filmide hulka. Filmis valmistub häbiväärset saladust varjav noor teenijatüdruk abielluma jõuka leskmehega, kelle juures ta töötab.

Veneetsia filmifestival toimub 2. kuni 12. septembrini.