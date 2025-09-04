Tõnu Karjatse: Veneetsia filmifestival võib olla tänavu suunanäitajaks Oscaritel

Veneetsia filmifestivali võitja selgub laupäeval, seega on mõned festivali võistluskava filmid žüriil veel nägemata. Võib ju mõelda, et miks rääkida pooleliolevast võistlusest, kuid paralleeli võiks tuua Oscariga, sest tunnustus maailma vanimal filmifestivalil tähendab kultuurilises plaanis enam kui ühte filmiriiki esindav Ameerika Filmiakadeemia. Pealegi toetab Veneetsia Kuld- või Hõbelõvi või üldse äramärkimine sel festivalil ka kevadist spurti kuldmehikesele Los Angeleses.

Hollywood Reporter märkis, et kui eelmisel aastal määras Oscari-ralli Cannes'i filmifestival, siis sel aastal on suunamäärajaks Veneetsia. Juba seavadki filmiajakirjanikud Oscari kandidaatidena üles George Clooneyt Noah Baumbachi filmist "Jay Kelly", Guillermo Del Torot, kes tänu Netflixile sai teostada oma ammuse unistuse ja ekraniseerida Mary Shelley "Frankensteini", samuti võiks peaosa eest Oscari saada Dwayne Johnson, kes tegi oma esimese tõsiseltvõetava draamarolli Benny Safdie MMA-draamas Smashing Machine, teenides esilinastusel Lidol, Sala Grandes, 15 minutilise aplausi.

Samuti tegi väga tugeva osatäitmise Amanda Seyfried Mona Fastvoldi muusikalises draamas "Testament of Ann Lee", etendades 18. sajandi Inglismaalt alguse saanud shakerite usulahu karismaatilist juhti. Ka see film teenis esilinastusel 15-minutilise ovatsiooni, kusjuures pressilinastusel näidati vaimustust vähem välja.

Kuldlõvi võib saada ka kapitalismi inimvaenulikku palet paljastav Park Chan-wooki "Pole teist valikut", ja ei saa välistada, et kuldne tiibadega lõvi jääb hoopis koju, festivali lemmikule Paolo Sorrentinole, kelle mõru-nostalgiline "La Grazia" Toni Servilloga tänavuse festivali avas. Ovatsioonide pikkus ja ka filmiportaalides avaldatud reitingud ei pruugi veel tähendada, et film ka Kuldlõvi võidab, sest professionaalidest koosnev žürii oskab otsustada teisiti kui laiem vaatajaskond, kus saab määravamaks emotsioon.

Rahvusvaheliste väljaannete kriitikuid koondav edetabel festivali väljaandes Ciak näitab kõige rohkem tärne Guillermo del Toro "Frankensteinile", järgnevad "La Grazia" ja Kathryn Bigelow poliitiline draama "House of Dynamite", mis räägib raketirünnakust Valgele Majale.

See, kuivõrd peaks filmifestival olema poliitiline, on Veneetsias aeg ajalt esile kerkiv jututeema. Festival ise on püüdnud hoida end päevapoliitikast kõrgemal, seda enam, et film võimaldab maailmas toimuva lahti mõtestamise kõrval ka siseneda unistustesse ja fantaasiatesse. Olgu need siis enda või kellegi teise omad.

Võib-olla on ka huvitav teada, millised on piletihinnad Veneetsia festivali. Tavapilet jääb kümne euro piiresse, kuid esilinastuse gala pilet Sale Grandes koos filmitähtedega punasel vaibal maksab ei rohkem ega vähem kui 1600 eurot.