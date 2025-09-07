Jim Jarmuschi film võitis Veneetsia filmifestivalil peapreemia

Jim Jarmusch ütles oma tänukõnes, et filmitegijaid ei motiveeri konkurents, aga sellist tunnustust hindab ta väga kõrgelt.

Festivalil tekitas suurt kõneainet režissöör Kaouther Ben Hania draama "Hind Rajabi hääl" ("The Voice of Hind Rajab"). Hind Rajab oli kuueaastane Palestiina tüdruk, kes jäi lõksu raketirünnakus purustatud autosse Gaza all. Ta oli ainuke, kes suutis teha hädaabikõne häirekeskusse, et abi paluda.

"Hindi hääl oli päästekarje, mida kuulis kogu maailm, kuid keegi ei vastanud. Tema hääl kajab edasi, kuni vastutus ja õiglus on jalule seatud. Kino ei saa teda tagasi tuua ega kustutada tema vastu toime pandud julmusi, kuid kino saab tema häält säilitada," sõnas Ben Hania oma tänukõnes.

Parima meesnäitleja auhind läks Itaalia ühele hinnatumale näitlejale Toni Servillole peaosatäitmise eest filmis "La Grazia".

Teised peaauhinnad läksid filmile "At Work", mis võitis prantsuse režissöörile Valerie Donzellile ja Gilles Marchand'ile parima stsenaariumi auhinna ning Luna Wedlerile, kes pälvis Marcello Mastroianni auhinna noore näitleja kategoorias oma rolli eest Ildikó Enyedi filmis "Silent Friend".

Parima debüütfilmi auhind läks režissöör Nastia Korkia filmile "Short Summer".