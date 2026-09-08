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Taago Tubin toob noorsooteatris lavale õpetaja ja vägivaldse noore vastasseisu

Teater
Lavastuse „Elajas” proov
Lavastuse „Elajas” proov Autor/allikas: Tanel Riik
Teater

Pühapäeval esietendub Eesti Noorsooteatri väikeses saalis Duncan Macmillani näidendil põhinev "Elajas". Lavastus küsib, mida teha noorega, kes ei hooli mitte kellestki ega karda mitte midagi.

Loo keskmes on kogenematu abiõpetaja, kes saab ülesandeks päästa häirivalt käituv neljateistaastane poiss koolist lõplikust väljaviskamisest. Õpetaja ja õpilase vahel puhkeb pingeline duell, mis hakkab mõjutama ka elusid väljaspool klassiruumi.  

Lavastaja Taago Tubina sõnul toimub lugu siin ja praegu, ühiskonnas, kus alaealiste vägivaldsus on hirmutavalt kasvav trend.

"2026. aastal avaldatud ÜRO uuringu järgi ei ole üheski teises Euroopa riigis laste ja noorte vaimne heaolu nii kehv kui Eestis. "Elajas" tegeleb küsimusega, millist vastutust kanname meie nende maailmade eest, mida me loome. See sunnib tunnistama, kuidas perekond, institutsioonid, hirm ja armastus põimuvad keerulisel ja teinekord lahutamatul moel," rääkis Tubin. 

Duncan Macmillan on tänapäeva üks tuntumaid Briti draamakirjanikke. Noorsooteatri repertuaari kuulub ka tema näidend "Kõik ägedad asjad".

Näidendi tõlkis Mart-Matteus Kampus, lavastaja Taago Tubin (Vanemuine), kunstnik Pille Jänes, helilooja Vootele Ruusmaa, valguskunstnik Sander Põllu (VAT teater), koreograaf Maria Solei Järvet. Mängivad Risto Vaidla, Erik Hermaküla, Laura Kukk, Tiina Tõnis.

Toimetaja: Karmen Rebane

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