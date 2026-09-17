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VAT Teatris esietendub Merle Karusoo "Kui juuri raiutakse…"

Teater
VAT Teatris toimub Merle Karusoo „Kui juuri raiutakse…“ esmaesitlus
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Teater

17. septembril toimub Sakala 3 teatrimaja suures saalis Merle Karusoo "Kes ma olen" projekti "Kui juuri raiutakse…" esmaesitlus, mis toob lavale ingerisoome juurtega Eesti teatritegijate perekonnalood.

Merle Karusoo projekt "Kes ma olen?" liigub Teise maailmasõja ja nõukogude aja keerulistest valikutest tänapäeva Eestisse. Esitlusel avanevad ühe vähemusrahvuse lood Eesti teatritegijate perekondade kaudu: kuidas on rahvuslik identiteet põlvkondade jooksul muutunud, mida on tulnud säilitada või varjata ning millise jälje jätab inimesele tema päritolu.

Lood avavad ingerisoomlaste Eesti ühiskonda sulandumist ning küsivad, kuidas mõjutavad esivanemate valikud tänapäeva inimese identiteeti. Isiklikest lugudest kasvab välja laiem küsimus: mida tähendab kuuluda väikese rahva hulka ning kuidas säilitada oma eripära ja identiteeti maailmas, kus piirid kultuuride ja rahvuste vahel üha enam hajuvad?

Laval on ingerisoome juurtega Elmo Nüganen, Saara Nüganen (Endla Teater), Aare Toikka, Ester Kuntu, Ringo Ramul, Laine Mägi (Eesti Draamateater), Jaan Tristan Kolberg, Aleksander Kuchmezov Iganus (Südalinna Teater) ja Uku Suislep.

Lavastaja on Merle Karusoo, kunstnik Pille Jänes, videokunstnik Laura Romanova ja valguskunstnik Terje Kagovere.

"Kui juuri raiutakse…" (tööpealkirjaga "Kes ma olen? Ingerlased") on VAT Teatri ja Vaba Lava koostööprojekt, mille esmaesitlus toimub 17. septembril kell 19 Sakala 3 teatrimaja suures saalis. Järgmised etendused toimuvad lisaks Tallinnale Tartus Eesti Rahva Muuseumis ja Tartu Uues Teatris.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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