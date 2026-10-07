Jaan Jaago: Paabel on alati sümboliseerinud võimatu võimalikuks tegemist

Ansambli Paabel kitarristi Jaan Jaago jaoks on Paabeli muusika alati sümboliseerinud uuenduslikkust ja millegi võimatu võimalikuks tegemist. Ta loodab, et sama tunne jõuab kuulajateni ka nende uue albumiga.

Sellest sügisest on taas lavalaudadel ansambel Paabel, mis andis pärast 12-aastast pausi välja uue albumi "Ajatu".

2009. aastal oma esimese albumi välja andnud bänd pani 2017. aastal aastal mõneks ajaks pillid kotti. Kolm aastat tagasi, kui Viljandi pärimusmuusika festival tähistas 30. toimumisaastat, ühendati taas jõud. Siis saadi aru, et peidus on rohkemat, kui see üks kontsert. Nii jõuti üheskoos taas prooviruumi, kus uut muusikat looma hakati.

"Esialgu esitlesime seda ka möödunud aasta Viljandi pärimusmuusika festivalil. Pärast seda kontserti leidsime, et kui terve albumitäis materjali on valmis kirjutatud ja arranžeeritud, ühiselt suur loominguline ponnistus on tehtud, mida me väga nautisime, siis võiks selle "Ajatu" albumi näol ka järeltulevatele põlvedele ja iseenda jaoks talletada," rääkis muusik Jaan Jaago Klassikaraadio saates "Delta".

Kuna vahepealsed aastad on kõiki bändiliikmeid moel või teisel kasvatanud, tunnistas Jaago, et see tähendas, et ka omavahelises suhtluses oli vaja uusi lähenemisnurki leida. Samas lisas Arno Tamm, et kuna Paabeli tuumikuga on mööda saadetud väga olulised tudengiaastad, on kerge edasi minna sealt, kust asi pooleli jäi.

"Kui mitme aasta tagant tagasi prooviruumi tulla, siis võibolla tõesti läheb umbes 20 minutit aega, sest kõik tahavad ära tuulutada, mis info on, kelle laps, kus koolis käib, aga muusikalises sünergilises mõttes on natukene selline tunne, et saaks vana sõbraga üle aastate kokku ja jätkad vestlust selle koha peal, kus kunagi pooleli jäi," kirjeldas Tamm.

Uue liikmena on Paabeliga liitunud muusik Lauri Kadalipp. Nii uus veri kui ka üleüldine kasv tähendab, et bändi helikeel on samuti uue albumiga pisut muutunud, ütles Jaago.

"Kui kuulata varasemaid albumeid ja seda uut albumit, siis kindlasti on mingisugused muudatused. Ma ei tea, kas [saab] öelda edasiminek, sest see viitaks nagu eelmised asjad on tagurlikud. Ma seda kindlasti ei väida, sest ma olen Paabeli number üks fänn olnud nende tegutsemisest alates. Ma ise originaalkoosseisus ei mänginud, ma alustasingi fännina. Minu jaoks on Paabeli muusika alati mingit uuenduslikkust, värskust, millegi võimatu võimalikuks tegemist sümboliseerinud. Ma loodan, et selles albumis on ka see tunne sees, kui seda kuulata."

Nagu paljud teised pärimusmuusikat viljelevad koosseisud, mängib ka Paabeli repertuaaris olulist rolli meie esivanemat pärand, mida muusikud on arhiividest välja otsimas käinud.

"Oleme otsinud materjale erinevatest kanalitest, oleme pillilugusid võtnud, oleme uuemat rahvalaulu töödelnud, oleme ise kirjutanud originaalmuusikat tekstidele, ka tekste komponeerinud. Aga selle "Ajatu" albumiga, mis algas kontserdiks valmistumisega, leppisime kokku, et teeme nüüd niimoodi, et materjal, mida kasutame, on kõik ainult regivärsid ja regilaulud. Regilaul ja regivärss on Paabeli puhul tõesti väga-väga oluline inspiratsiooniallikas alati olnud," rääkis Tamm.

Tamm lisas, et kõik, mis albumile jõudis, sündis läbi tiheda omavahelise koostöö.

"Prooviruumides hakkasime neid lugusid katsetama, keegi valmistas midagi ette, tõi mingisuguse loo, mingisuguse teksti, mingisuguse arranžeeringu algidee ja siis ühises katsetamises, ühises mängimises, ühises arutelus on kõik meie muusika saanud oma ilme, nagu ta lõplikult on albumile saanud," kirjeldas ta.