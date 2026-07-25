Kitarrist Johannes Laas: uue autorialbumiga püüdsin olla võimalikult aus

Kitarrist Johannes Laas rääkis Klassikaraadios oma uuest autorialbumist ja tõdes, et ta ei taha sunnitud tähelepanu ja ei pane pahaks, kui inimesed kuulavad tema muusikat taustaks. Samas püüdis Laas luua albumi, kus tähelepanelikult albumit kuulavad inimesed leiaksid sealt erinevaid kihte.

Sel kevadel andis kitarrist Johannes Laas välja uue autorialbumi "Passenger Seat".

"Plaadile muusikat luues ma endale koosseisulisi piiranguid ei seadnud. Plaadil on päris palju kitarri, aga ka kõike muud. Kuna produktsioonipisik on ka natuke sees, et nende digitaalsete muusikatöötlusprogrammidega möllata, siis mulle väga meeldis see mõte, et teen täpselt nii palju kui ma tahan," sõnas Laas.

Saare debüütplaat ilmus 2021. aastal. "See plaat sai salvestatud täpselt COVID-i eelsel ajal. Teine plaat on COVID-i aegne ja järgne looming. See on parim mina selles hetkes."

"Teine plaat on rohkem kollektsioon minu loomingust. Ma katsetasin palju rohkem ja arenesin muusikaliselt erinevates suundades, siis see ongi aeglaselt nokitsetud album. Teine album on tunduvalt akustilisem."

Kitarr on Laasi sõnul väga laialivalguv instrument. "Ma olen teinud endaga rahu, et ma ei hakka end kuhugile kasti panema. Teen nii nagu tunne on," muheles Laas.

Teise albumi kontseptsioon ongi liikumine. "Kaaslane ja kaasteeline muusikalises mõttes. Tundsin, et ma ei taha sunnitud tähelepanu otsimist, tunnen, et album on malbe ja hea. Ma ei pane pahaks, kui inimesed kuulavad seda taustaks ja võib-olla isegi ei pane täpselt tähele, mis seal toimub, aga samas ma üritasin luua albumi, kus inimesed, kes kuulavad tähelepanelikult, leiavad sealt erinevaid kihte.

"Uue albumiga üritasin olla võimalikult aus. Kuna ma inimesena olen pigem rahulik ja aeglane, siis meloodiad on ka sellised," nentis Laas.