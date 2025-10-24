Uue muusika reede: Yasmyn, Depeche Mode, Lily Allen, Ulmenthal jpt

Kõige muu hulgas on selle nädala saak debüütsingel Eeva Treilt nime all Ulmenthal, räppiv Yasmyn ning comeback'id Norman Salumäelt, Lily Allenilt ja Miguelilt.

Ulmenthal – "All My Dreams"

Ulmenthal on indie-bändi Neon Fir ja jazz-duos Sept tegutseva Eeva Trei sooloprojekt, mis jõudis kuulajateni kaheksa aastat hiljem kui plaanis oli. Hüpnootilise debüütsingliga võtabki Trei teistest tegemistest sammu kõrvale, et tutvustada oma sisemaailma ja mõjutusi veelgi lähemalt. Traditsiooniliste žanrimääratluste kõrval kirjeldab Ulmenthal oma muusikat ka sõnadega "beibetümm" ja "kurbdisko". 2026. aastal on oodata Ulmenthali debüütalbumit.

Yasmyn ja Fathergod – "Freaky"

Yasmyn jätkab plaadifirma Maison Beast Entertainment alt novembris ilmuvalt albumilt singlite tilgutamist. ""Freaky" on mu tulevase albumi kõige hiphopim ja seksikam lugu – see on täpselt see vibe, mida ma olen tahtnud tagasi tuua: lõbus, naiselik ja kartmatu. Fathergod tõi sellele loole USA tänavate maitset juurde. See on minu loo "Rich" veel metsikum õde," rääkis Yasmyn uuest loost. Singlit saadab koostöös Türgi videograafi Bertan Caniga valminud muusikavideo.

Reti – "Hurting"

Plaadifirma Funk Embassy andis välja soul-muusiku Reti debüütplaadi "Blue Hour". Reti ütles, et värskes albumis peitub ahastust, satiiri, kriitikat iseendale ja palju muud. "Albumit võiks kuulata tervikteosena algusest lõpuni ja kujutada ette, kuidas ma veedan ühe õhtu koos sõpradega väljas olles," sõnas ta. Muusika on salvestatud koos produtsent Martin Laksbergiga Selektor Studios, materjali masterdas José Diogo Neves.

Lotey – "Trenn"

Räppar Lotey esimene singel, mis ilmus plaadifirma Kurvad uudised records alt.

Norman – "777"

Norman Salumäe andis üle 11 aasta välja singli, mis tähistab ühtlasi ka uut muusikalist etappi tema karjääris. "777" on esimene singel samanimeliselt EP-lt, mis ilmub tuleva aasta kevadel. "Lugu "777" sündis ühikatoas, kus viibisin Erasmuse vahetusõpingute ajal Helsingi Metropolia ülikoolis. Olin õhtusel jalutuskäigul kuulanud just üht inspireerivat taskuhäälingut Fred.Againiga ning kõndides tagasi ühikasse olin kindel, et hakkan kohe looma uut muusikat," rääkis Salumäe ja lisas, et hakkas siis telefoni häälsalvestistes surfama.

Johannes Laas – "Autumn"

Kitarrist ja helilooja avaldas aastaajalise singli, millega proovib välja tuua kontraste, mida kätkeb endas sügis. Lool teevad veel kaasa Martin Petermann trummidel, Robert Rebane basskitarril ja Kristi Raias klaveril ja taustavokaaliga. Kokkumängu ja lõppviimistluse tegi Martin Kikas.

'

Karo – "Kesksuvi"

Karo ehk Karoliina Saatpalu toob kuulajateni uue trip-hop'i hõngulise singli "Kesksuvi", mis on artisti esimene pärast mitmeaastast pausi. Loo produtseeris Karo ise, viimistles Martin Kikas.

Dew8 ja Genka – "Uus raha"

Sel nädalal jõudis voogedastusplatvormidele Rain Rannu komöödia "Uus raha" jaoks valminud muusika, mille autorid on produtsent-räppar Dew8 ja Genka.

Lil Yachy – "Endless"

Järjekordne Lyrical Lemonade'i ja Lil Yachty eikusagilt tulnud ja eikusagile suunduv koostöö, mis just sellisena väga hästi töötabki.

Lily Allen – "Dallas Major"

Vahepeal ekraanidele ja teatrilavadele jõudnud Lily Allen on pärast seitse aastat maha saanud uue albumiga. "West End Girli" peal võtab Allen lahti oma lahutuse "Stranger Thingsist" tuntud näitleja David Harbouriga ning sellele eelnenud ning sellega kaasnenud probleemid.

Skrillex ja Isoxo – "Fuze"

Skrillex läheb koos produtsent Isoxoga tagasi neoonvärvides-energiajoogi-dubstep'i juurde.

Tyla – "Chanel"

Suvel kõikide radarite alt läbi lipsanud miksteibi avaldanud Tyla proovib juba mõned kuud hiljem oma Grammyga pärjatud debüütalbumist ja megahitist "Water" alles jäänud auru veel kuidagi enda kasuks tööle panna.

Daniel Caesar ja Norwill Simmonds – "Baby Blue"

RnB-laulja Daniel Caesar avaldas oma neljanda stuudioalbumi "Son Of Spergy". Peamiselt Jamaical salvestatud plaadil teevad kaasa Bon Iver, Sampha, Blood Orange ja muusiku isa Norwill Simmonds.

Sampha – "Cumulus / Memory"

Sampha avaldas ka uut soololoomingut. Pani kaks laulu kokku ja tulemuseks seitsmeminutiline "Cumulus / Memory", mis valmis koos The XX-ist tuntud Romyga, kelle vokaale ka taustal kuulda võib.

Megan Thee Stallion – "Lover Girl"

Megan Thee Stallioni teine singel sel aastal, kus kõlab sämpel tüdrukutebändi Total 1996. aasta loost "Kissin' You" ja mis on Megani diskograafias vist täitsa puhas armastuslaul.

Depeche Mode – "In The End"

Depeche Mode paiskab detsembri alguses maailma ette kontsertfilmi "M" ning seda saatva live-albumi, kust leiab ka neli seni avaldamata lugu albumi "Memento Mori" salvestamisest. Esimene neist on nüüd ka kuulatav.

Hannah Jadagu – "Normal Today"

New Yorki magamistoalise ja õhulise indie laulja ja laulukirjutaja jõudis nüüd oma teise albumi "Describe" avaldamiseni. Jadagu debüütalbum "Aperture" ilmus 2023. aastal.

Miguel – "Oscillate"

Migueli viimane album "War & Leisure" ilmus 2017. aastal ja nüüd on meie ees uhiuus "Caos".

Kuula kõiki lugusid siit: