Uue muusika reede: Liis Lemsalu, Yasmyn, Jarek Kasar, Reket, Ed Sheeran

Rahvusvaheliselt on enamik artistid ilmselt juba jõulupuhkusele läinud ja midagi liiga olulist ei ilmunud – mis on küll ootamatu, kuna eeldaks, et ka muusikas on tänupüha-nädalavahetus oluline moment, mida ära kasutada –, kuid Eestis ilmus seevastu terve trobikond olulisi plaate ning mitte sugugi vähemtähtsaid singleid.

Yasmyn – "Easy (feat. Vaunfe)"

Yasmyn andis välja oma neljanda albumi "Intuition", mis ilmus Maison Beast Entertainment plaadifirma alt. Kauamängivad teevad teiste seas kaasa räpparid Moeazy ja Fathergod USA-st, plaadi produtseerisid nii Eesti, Läti kui ka Leedu produtsendid. "Selle albumi tõukav jõud oli 19-aastane Yasmyn. See versioon minust, kes tegi muusikat puhtast rõõmust, uudishimust ja elevusest, ilma üle mõtlemata ja ilma ennast pidurdamata, ma tahtsin temaga uuesti ühenduda," ütles Yasmyn.

Florian Wahl – "Käige virru"

Ilmselt ei ole Florian Wahl oma senise karjääri jooksul ühtki loogilist ja etteaimetavat käiku teinud ning sinna ritta läheb ilmekalt ka värske singel "Käige virru". Tegu on kahtlemata tema kõige popilikuma looga seni, aga mitte see pole üllatav, vaid hoopis fakt, et singel on valminud koostöös ühe tuntud pealinna kaubanduskeskusega. Võite ise nime põhjal eeldada, mis keskusest jutt käib.

Jarek Kasar – "Byebye"

Lisaks sellele, et Jarek Kasar pani voogedastusplatvormidele üles kõik oma senised albumid, andis ta välja ka värske singli "Byebye", millega ta väidetavalt juhatab vaikselt sisse lähipäevil ilmuvat uut albumit.

Margiiela – "Amneesia (feat. Diwo & Clicherik)"

Aasta alguses ilmunud Margiiela lühialbumile "Ilus päev surra" on peagi Legendaarne Recordsi alt oodata lisa ning kui järgmise plaadi avasingel "Alexandria" tekitas rohkem küsimusi kui andis vastuseid, siis värske lugu "Amneesia" on juba tõeline tipptase, kaasaegse popmuusika meistriklass.

Reket – "Siin maal"

Ilma suurema hoiatuseta potsatas voogedastusplatvormidele Reketi värske lühialbum "Leekrüübe", millele jõudnud kuus värsket pala. Nii meeleolude kui ka rütmide poolest varieerub plaat seinast-seina, lõpulugu "Siin maal" näiteks flirdib ka house'iga.

Ivo Linna & Supernova – "Kui öö..."

Ivo Linna jätkab endiselt koostööd ansambliga "Supernova", nende värske singel "Kui öö..." on mõeldud just algavasse jõuluaega. "Kui saad aidata hädasolijat, siis teeb see sulle endale hinge puhastava tunde. On tore, kui saad ulatada abikäe neile, kes seda väga vajavad. Just sellest räägibki uus laul ja mulle tundub, et lähenev jõuluaeg on see, kus tulebki oma tõelist headust näidata," ütles Linna.

Onyx – "Tom 'i' džerri (feat. Pluuto & Beebilõust)"

Produtsent ja artist Onyx andis välja uue lühialbumi "Tuhmunud", kus teevad kaasa Beebilõust, Pluuto, Genka, RV, INGER, Saucey, Sebateus ja 17th Wave. Onyx kinnitas, et soovib uue plaadiga tuua tagasi kogukonnatunde, mis kunagi kohaliku räpiskeene hingama pani.

Pantokraator – "Kristall"

Hiljuti uue albumi "Déjà vu" välja andnud Pantokraator juhatab värske singliga sisse juba uut, ülejärgmisel aastal ilmuvat albumit. "Oleme loomehoos ja rõõm on jagada juba praegu midagi sellest, mis veel tulekul ja mille kallal taustal toimetame," ütles Pantokraatori asutaja Erik Sakkov. "Maa on valge, jõulud lähenevad – mis me oma ilusat lumelaulu ikka kinni hoiame."

Neuronphase – "Harlem River"

Eesti elektroonilise tantsumuusika produtsent Neuronphase ehk Anti Aaver avaldas uue albumi "My Dear", mis ilmus ka vinüülil. Produtsendi enda värske plaadifirma Hajutused alt välja antud albumilt leiab üheksa lugu, mille kõigi autoriks ja produtsendiks on samuti Aaver ise. Selle aasta märtsikuus avaldas Neuronphase ka lühialbumi "Doing What We Love EP".

<a href="https://neuronphase.bandcamp.com/album/my-dear">My Dear by neuronphase</a>

Robert Jürjendal, Anti Jürjendal ja Toomas Rull – "Õhtused niidud"

Robert Jürjendali värske albumi muusika on seotud tema maakoduga, kus ta on kirjutanud üleüldse suurema osa oma loomingust. Põhiosa albumist "Aaviku Aedade Muusika" moodustavad ballaadid, kus muusiku sõnul "on pandud rõhku looduse ilule ning lihtsatele meloodiatele ja harmooniatele". Olulisel kohal on ka peresidemed, sest Robert Jürjendal on võtnud endale kõrvale mängima ka poja Anti.

<a href="https://robertjyrjendal1.bandcamp.com/album/aaviku-aedade-muusika">Aaviku Aedade Muusika by Robert Jürjendal, Anti Jürjendal, Toomas Rull</a>

Liis Lemsalu – "Kirss (feat. Villemdrillem)"

Tõenäoliselt käisid Liis Lemsalu ja Villemdrillem stuudios ja salvestasid korraga kaks lugu: Villemi "Kas tuled ka?" ilmus septembris, Liisi "Kirss" aga jõudis tema värskelt ilmunud kauamängivale "A la Carte". Toidust inspireertud albumi 17 loo sealt leiab veel ka koostööd Lauri Saatpalu ja Stefaniga.

Cecilia – "Jääkülmad käed (feat. Manna)"

Produtsent ja laulja Cecilia jõudis oma debüütalbumini "Sull & feim", kus kõlab palju karmima otsa tantsumuusikat ning isegi gabber'it. Albumil löövad kaasa Salea, Grete Kuld ning Manna.

George Riley – "Drip"

Tänavu sügisel mixtape'i "More is More" avaldanud briti jungle-pop'i tipptegija George Riley andis välja oma plaadi täiendatud versiooni, kust leiab mõned värsked töötlused, aga ka täiesti uue loo "Drip", mille kaasautor on Finn Wigan.

Skream & Benga – "Midnight Control (feat. Emily Makis)"

Dubstep'i legendid Skream ja Benga andsid aimu, et midagi suurt võib varsti sündida, juba Charli XCX'i lugu "Von Dutch" töödeldes. Sel suvel sai asi konkreetsema raami, kui ilmus nende ühine lugu "Good Things Come To Those Who Wait", mis sai nüüd jätku julgelt ekspressiivse ning isegi EDM'iga flirtiva "Midnight Controliga".

Erik Er – "Kirg (otsa saab)"

Erik Richard Salumäe andis artistinime Erik Er alt välja oma debüütalbumi "Veel!". "Tahtsin, et see oleks sisulises mõttes terviklik album, et oleks reaalne põhjus seda otsast lõpuni kogeda. Aga ka tantsuline. Ja lihtsalt kaif," ütles autor. Albumi on produtseerinud Mattias Tirmaste, mix'i ja master'i tegid Martin Mänd ja Markus Palo.

Ed Sheeran – "Skeletons"

Tänavu septembris ilmunud Ed Sheerani 17-loolisele albumile "Play" sai kõvasti lisa, voogedastusplatvormidele on jõudnud kümmekond lisalugu, täiendatud füüsilisel versioonil peaks neid olema lausa 14. Värske versiooni fookussingel on "Skeletons", mille on produtseerinud Blake Slatkin ja P2J.

Triibupasta – "Viinaingel (OSKVR Remix)"

Remix-albumeid Eestis liiga tihti ei näe, Kurvad Uudised aga võtab selle formaadist välja maksimumi: produtsent OSKVR andis välja viieloolise lühialbumi "Taastöötluse lühimängiv", kus ta võtab ette Kurbade Uudiste neli tänavuse suve superhitti ja vormib neist uued tantsu-versioonid.

Soundy – "Calm (feat. Felz)"

Produtsent ja DJ Soundy avaldas topeltsingli "Calm / Urs", tuues kokku kaks eri, kuid omavahel haakuvat muusikalist suunda: lo-fi speed garage'i suunas kalduv "Calm feat. Felz" ja vanakooli UK reivist inspireeritud "Urs". Lool "Calm" lööb kaasa Inglismaalt pärit MC Felz (tuntud ka nime all MC Felon), kellega Soundy on varemgi koos oma drum'n'bass'i settidel lavalaudu jaganud.

Jonas f.k – "Ei vasta"

Jonas Kaarnametsa värske soolosingel "Ei vasta" on muusiku sõnul tagasivaade tema eluperioodile Berliinis ning viib kuulaja rändama suurlinliku üksilduse ja tumeduse radadele. "Minu jaoks tabab see üksildust ja tumedust, mida suures linnas tunda võib, see on tume ja külm, aga samas on selles mingi hüpnootilisus, mis viib endaga kaasa ja mõjub rahustavalt."

Heleenyum – "Slowly"

Laulja, laulukirjutaja ja muusikaprodutsent heleenyum avaldas värske singli "Slowly", mis on valminud koostöös USA produtsendi Sxnctuary'ga. "Meil on koostöö Sxnctuary'ga kujunenud nii, et tema teeb süntesaatorite ja pad'idega mingi harmoonia ning see annab mulle vabaduse katsetada biidi ja vokaalidega, mis iganes mul hingel parajasti on. Seekord oli endast välja vaja saada salmide ajal kõlav unikaalne jungle'i biit," ütles Heleenyum.

Kuula kõiki lugusid: