Uue muusika reede: Rosalía, Ans. Andur, Gorillaz, Katy Perry jpt

Novembri esimene reede tõi debüütsinglid Town Fleshilt ja Mirkuurilt, topelt portsu kohalikku ambient'i, albumid Rosalíalt ja Danny Brownilt ning kuulda saab ka esimest AI-artisti, kes USA edetabelitesse murdis.

Ans. Andur – "Must pilv"

Paide indibänd Ans. Andur on valmis saanud uue loo nimega "Must Pilv". Loo muusika autor on kogu bänd – muusika sündis prooviruumis toimunud ühise improviseerimise tulemusena –, sõnad kirjutas hiljem Madis Aesma.

Cecilia – "Ikka Veel Siin"

Cecilia avaldas järjekorras kolmanda singli 28. novembril ilmuvalt albumilt "Sull & Feim". Loo valmimisele aitasid kaasa produtsent Sander Sadam ning laulja ja laulukirjutaja Manna.

Mirkuur – "33"

Mirkuur ehk Mirell Ajaots avaldas debüütsingli "33". Lugu võeti linti Viljandi Jaani kirikus. "Loo salvestust planeerides tekkis soov saavutada naturaalse kaja efekt. Kultuuriakadeemias õppides näis loomulikuks lahenduseks salvestada lugu Viljandi Jaani kirikus, kus õnneks meil seda ka lubati ühel sombusel sügisõhtul teha," rääkis artist, kelle sõnul jäi siiski pala mõneks aastaks pärast seda sahtlisse seisma. Elektrikitarril kõlab Ott Ajaots, vokaalidega panustas Ivonna-Iy Pachel.

Town Flesh – "Miracle Worker"

Ja veel teinegi debüütsingel sellesse nädalasse. Town Flesh ehk Sander Varusk, Holy Motorsi kitarrist Ivar Mägi, The Boondocksi liikmed Villem Sarapuu ja Hendrik Tamberg ning Egert Käesel on 2025. aastal kokku tulnud kollektiiv, mis sai alguse David Bowie tribuutkontserdist. Loo produtseeris Sten Šeripov, kes värske loo 80-ndate Manchesteri kõlale mõeldes bändile esimesena mõtteisse tuli.

Varm ja Correia – "Ristna Beach"

Eesti-Portugali päritolu muusikute ja multimeedia kunstnike Taavi Varmi ja Nuno Correi duo avaldas oma teise ambient-muusika albumi "Hiiumaa". "Eesmärk oli uurida saart, otsida paiku, kus loodus, folkloor ja inimtegevuse jäljed põimuvad ning kohata kohti unustatud aegade jäänustest, mis on looduse poolt alla neelatud," sõnasid muusikud.

Waterbaby – "Beck n Call"

Rootsi alternatiivse-magamistoa-pop-RnB artist Waterbaby selle aasta teine singel Sub Pop plaadimärgi alt. Maikuus ilmunud "Amissiga" võrreldes võtab Waterbaby siin ette palju ambitsioonikama anti-popi, mis on täielikult usaldatud hakitud ja hüplikele klaveriroki riffidele.

Rosalía – "Dios Es Un Stalker"

Hispaaniast pärit popstaar Rosalía sai maha oma neljanda albumiga "Lux", mis teeb päris tugeva kannapöörde 2022. aasta "Motomamil" kõlanud uusversioonidest peaaegu kõigest, mida hispaaniakeelse kultuuriruumi muusikast leida võib, ning läheb hoopis kammerlikumat, klassikast mõjutatud art-popi teed. Allpool kuulamist ootav "Dios Es Un Stalker" on vast ainus erand, aga vahe "Motomamiga" tuleb ka siit välja.

Twen – "Keep Your Company"

Nashville'i duo Twen avaldas oma kolmanda albumi, mis on esimene pärast kolmeaastast pausi. Karismaatilise ning õigetes momentides pinges ja lõdva "Keep Your Companyga" näitavad nad, kuidas sõna "Nashville" mõne artisti tutvustuses võib olla hoopis igati positiivne marker.

Underscores – "Do It"

Underscoresi nime all ilma üle mõtlemata kõikvõimalikke žanreid digipopiga kokku blenderdav New Yorkist pärit April Harper Grey viimane singel on hoopis puhas pop-romantika aastas 2025. Kui Timberlake ja Pharrell/Timbaland alustanuks oma muusikalis teekonda sel aastal, oleks see arvatavasti kõlanud umbes nii.

Danny Brown – "Lift You Up"

Kahe tugeva singliga ka meie rubriigis esinenud Danny Brown jõudis nüüd albumi välja andmiseni. "Stardusti" pealt leiab 14 lugu, kus teevad kaasa nii Underscores kui ka Frost Children, Quadeca, Jane Remover jpt. Peamiselt erineval kujul n-ö internetimuusikat Browni jõulise hiphopiga segavalt plaadilt leiab ka house'i-loo "Lift You Up".

Noname ja Devin Morrison – "Hundred Acres"

Kahe aasta eest oma kolmanda albumiga "Sundial" välja tulnud Chicago räppar Noname teatas, et lähitulevikus on juba oodata ka "Cartoon Radiot". Saadab seda soul'ine ja tõupuhas räpp-singel, nagu Noname'ile kohane.

Katy Perry – "Bandaids"

Ei tea, kas Perry üritab uue singliga ise ka veidi üle aasta tagasi ilmunud albumit ära unustada või hakkas talle silma Lily Alleni viimaste nädalate menu ning otsustas ka ise, et head kuulsuste lahkuminekut (Perryl lõppes pikaaegne suhe Orlando Bloomiga) ei saa raisku lasta. Kahjuks jääb see katyperrylikult lahja tagasivaade vist siiski Alleni ja paljude teiste break-up-lugude varju.

Hilary Duff – "Mature"

Ning pärast 10-aastast pausi uue muusikaga välja tulnud Lizzie Mcguire ehk Hilary Duff otsustas uue singlina anda välja siit sealt veidi nokitsetud versiooni Katy Perry loost "Teenage dream".

Redveil ja Carolyn Malachi – "Lone star"

21-aastane Marylandi räppar ja produtsent Redveil valmistub juba neljanda albumi avaldamiseks. "Sankofa" ilmub 4. detsembril ning teie ees on ka kolmas singel "Lone star".

Gorillaz ja Idles – "The God of Lying"

Gorillaz muudkui tilgutab ning nüüd tilkus meieni kolmas singel tuleva aasta märtsis ilmuvalt albumilt "The Mountain". Seekord kaasas Briti postpunkarid The Idles.

Dexter in the newsagent – "Did you try"

Londonist pärit alternatiivsema RnB ja malbema popi artist Dexter in the newsagent avaldas oma esimese pikema albumi/miksteibi, mis avab edukalt tema võrdlemisi väikest lähenemist pop-sünteesile.

Xania Monet – "How Was I Supposed To Know"

Lugu ise on küll juba ligi kolm kuud vana, aga kuna muusikavideo on värske, siis võib vist erandkorras esimese USA Billboardi edetabelitesse murdnud AI-loo välja tuua. Avatari Xania Monet taga seisab Telisha Jones, kes pani oma kirjutatud luuletused muusikageneraatorisse ning hakkas neid välja andma. Tänaseks on tal plaadileping ning Xania Monet on esimene AI-"artist", keda mängiti raadiotes piisavalt palju, et raadio-edetabelitesse sisse murda.

