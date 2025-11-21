Uue muusika reede: Liis Lemsalu, Luurel Varas, Tate McRae, Ariana Grande

Esimene advent ja jõulud pole enam mägede taga, mida kinnitab ka fakt, et ilmus juba terve trobikond pühadeaega sobivat muusikat. Sellest aga vaatasime praegu veel mööda, küll aga mahtus valikkuse siiski rohkelt huvitavat nii meilt kui mujalt.

Luurel Varas – "Okei"

Miks anda aasta välja üks või kaks plaati, kui saab anda ka kolm? Luurel Varas avaldas uue neljaloolise albumi "Limbo", kus saab bassimuusika raamidesse mahub ka troopilisi lainetusi ning ambientsemaid otsinguid.

Danny L Harle – "Cristallise My Tears (feat MNEK & Oklou)"

Pikka aega PC Musicu all toimetanud Danny L Harle on nüüd jõudnud XL Recordsisse, kust ta annab tuleva aasta veebruaris ka täispika albumi, kus löövad kaasa teiste seas PinkPantheress, Caroline Polachek ja Clairo. Esimese singliga "Cristallise My Tears" soovis ta aga avaldada austust briti nn Love Islandi house'i traditsioonile.

Liis Lemsalu & Lauri Saatpalu – "Münt"

Novembri lõpus ilmub Liis Lemsalu uus album "À la carte", mille värskes kantri mõjutustega singlis lööb kaasa ka Lauri Saatpalu. Lemsalu kuulis peaaegu kohe enda vokaali kõrvale ka üht meeshäält. "See oli Lauri Saatpalu hääl. Tema muusika ning eriline laulmismaneer on mind aastaid saatnud, kuid tunnistan, et pelgasin tükk aega tema poole pöörduda. Võttis lausa mitu kuud, enne kui julgesin telefoni kätte võtta."

Erich Krieger – "Läänetuulega"

Värske Erich Kriegeri loo autor on Vallar Soone, produktsiooni ja helitöö eest vatutas Toomas Leis, kes vastutas nii löökriistade, basskitarri, rütmikitarri, klahvpillide, taustvokaalide kui ka arranžeeringu eest. ""Läänetuulega" ei ole lihtsalt laul – see on heliline jutustus sügavatest tunnetest, igatsusest ja lootusest, mis kutsub kuulaja kaasa oma unistuste ja sisemise rahutusega rändama," kirjutavad autorid pressiteates.

David Byrne – "T-Shirt"

Hetkel on David Byrne Põhja-Ameerika tuuril esitlemas oma albumit "Who Is The Sky", kuid sellele vaatamata leiab ta aega ka uuele muusikale. Värske loo, mida ta on ka tuuril korduvalt esitanud, kaasautor on Byrne'i pikaaegne sõber Brian Eno.

Maris Pihlap – "Kui keegi ei vaata (feat. Karl Killing)"

Möödunud aastal ilmunud lühialbumil "Kui nad vaid teaks..." pani Maris Pihlap end proovile amapiano-rütmide ning sama rida ta jätkab ka uuel EP'l "Kes sa siis oled?", kus teevad kaasa ka Karl Killing, Frederik Küüts ja Triin Pihlap.

Sissi – "Better Than"

Sissi andis välja oma eesootava lühialbumi esimese loo "Better Than". "See lugu räägib armastuse aususest. Just läbi aususe lähevad kõik teed ja suhted lahti. Armastus ei pruugi olla mitte kunagi see, mida me arvame teda olevat. Aga ta on täpselt see, mida me vajame, kui oleme valmis sellele otsa vaatama," ütles Sissi.

Kneecap – "No Comment (feat. Sub Focus)"

Iiri räpi-huligaanide bande Kneecap on korduvalt kombanud oma muusikas ka bassimuusika, reivi ja isegi EDM'i piire, värskes loos "No Comment" panid nad aga seljad kokku briti trummi-bassi produtsendiga Sub Focus. Loos puudutavad nad muuhulgas ka seda, et nende liiget Mo Charat süüdistatakse terrorismis.

Oneohtrix Point Never – "Modern Lust"

Oma värskel Oneohtrix Point Neveri albumil aluseks võttis Daniel Lopatin suures osas Internet Archive'i 1990. aastate sämplipanga, kauamängiva annab välja plaadifirma Warp ning mitmed lood on valminud koostöös produtsent Nathan Saloniga.

Janne Saar – "Mesi"

Eesti laulja ja laulukirjutaja, kunagise tüdrukutegrupi Nexus liige Janne Saar andis välja uue singli "Mesi", mis on artisti jaoks ka esimene katsetus trummi-bassi žanris. Lugu valmis koostöös produtsendi LØJR'iga. "See lugu räägib olukorrast, kus vale võib kõlada magusalt, kuid tõde tuleb siiski välja nõuda," ütles Saar.

De La Soul – "A Quick 16 for Mama (feat Killer Mike)"

Pärast pea kümneaastast pausi andis legendaarne räpigrupp De La Soul välja uue albumi "Cabin In The Sky", kus produtsentidena löövad kaasa näiteks ka DJ Premier ja Pete Rock. Albumil astuvad üles veel ka Common, Nas, Q-Tip, Yukimi jpt.

Ariana Grande – "The Girl in the Bubble"

Saab näha, kui edukaks muusikali "Wicked" teine film osutub, aga suure tõenäosusega ei pääse me siin aasta viimasel kuul ei sellest filmist ega ka albumist. 11-loolise soundtrack-albumil kuuleb nii peaosatäitjaid Ariana Grandet ja Cytnhia Erivot, aga ka näiteks Jeff Goldblumi.

Aerosmith & Yungblud – "Wild Woman"

Võib-olla aasta kõige veidram koostööprojekt, aga rokisaurused Aerosmithist läksid tõepoolest stuudiosse koos briti laulja-laulukirjutaja Yungbludiga ja salvestasid viieloolise lühiplaadi, kus neli värsket pala ja ka töötlus Aerosmithi loost "Back in the Saddle".

KiROT – "Teisi"

KiROT ja Legendaarne Records andsid koostöös Läti produtsendiga NiklāvZ välja ühisalbumi "Balti instituut". Albumi instrumentaalid pärinevad suuresti 2010. aastate alguses loodud materjalidest, 2023. aastal andis NiklāvZ KiROTile kõvaketta, kus seisid avaldamata instrumentaalid, millest mõned seisid kaustades lausa aastast 2009. KiROT vormis kahe aasta jooksul selle muusikalise arhiivi põhjal täispikad lood.

Raul Ojamaa – "Aeg / Time"

Produtsent ja kitarrist Raul Ojamaa avaldas koostöös Berliinis baseeruvate produtsentide Muudu ja Gustav Andersiga oma uue singli "Aeg / Time", mis on esimene lugu tema 2026. aasta märtsis ilmuvalt debüütalbumilt. "See lugu mängib ajaga ja sellega, kuidas meie seisund mõjutab kui kiiresti või aeglaselt ta meie elus voolab," ütles Ojamaa.

Tate McRae – "Nobody's Girl"

Aasta alguses ilmus Tate McRae album "So Close To What", värskel deluxe-versioonil on aga neli uut lugu ning juba septembris ilmunud singel "Tit For Tat".

Tems – "Big Daddy"

Nigeeria laulja Tems, kes andis välja mullu kriitikutelt kõvasti kiita saanud ja talle ka ühe Grammy toonud albumi "Born In The Wild", avaldas värske lühiplaadi "Love Is A Kingom", kust leiab seitse värsket lugu.

Skrillex – "While You Were Sleeping (feat Virtual Riot & Nakeesha)"

Alles tänavu kevadel täispika albumi " F*ck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol but Ur Not!! <3" avaldanud Skrillex tuli välja uue viieloolise lühiplaadiga, kus löövad teiste seas kaasa ka Caroline Polachek ja 100 gecs'i liige Dylan Brady.

Overmono – "Paradise Runner"

Briti produtsentide duo Overmono, kes astusid möödunud aastal üles ka Flow festivalil, on sel aastal andnud välja koostöösinglid High Contrasti ja Joy Orbisoniga. Värske pala "Paradise Runner" on nende esimene soololugu sellest aastast, mida nad on juba ka mõnel festivalil publiku peal katsetanud.

Tommy Richman "Bother Me (feat Brent Faiyaz)"

Möödunud aasta ühe suurima üllatushiti "Million Dollar Baby" avaldanud Tommy Richman andis välja uue mixtape'i, kust leiab seitse uut lugu, millel löövad kaasa ka 03 Greedo, Brent Faiyaz ning mynaimeisntjmack.

Kuula kõiki lugusid siit: