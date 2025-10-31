X!

Uue muusika reede: Boipepperoni, Meelik, Karl Killing, Villemdrillem jt

Boipepperoni ja Malla
Boipepperoni ja Malla
Kodumaine kommikott sai Halloweeni puhul triiki täis. Värsked kogumikud Karl Killingult ja Villemdrillemilt ning Meelikult, lisaks uued singlid Boipepperonilt, Taavi-Peeter Liivilt ja Kikilt. Välismaalt korralikult kummituslikku popmuusikat, sh uhiuus album Florence + The Machine'ilt.

Gram-Of-Fun ja Daniel Levi – "Corolla"

Gram-Of-Fun ja Daniel Levi avaldavad 13. novembril ühise albumi "After midnight" ning jagasid ka sellelt uhiuut lugu. "Mulle aitab, et lauludes ainult Bentleyd ja Lamborghinid. Nüüd on saabunud Corolla ajastu ja tähetund," sõnas Levi. Artistide novembris ilmuvalt ühisalbumilt on eelnevalt välja antud ka singlid "Followme" ja "Ohmymy".

Boipepperoni ja Malla – "Open heart"

Boipepperoni lõi käed Soome alternatiivpopi artisti Mallaga ning koos küpsetati valmis lugu "Open heart". "Mallaga muusikat teha on olnud mu unistus juba sellest hetkest kui esimest korda temast kuulsin. Esimene silmast-silma kohtumine oli selle aasta kevadel, kui ühisel TMW kontsertõhtul üles astusime. Järgmisel päeval oligi juba esimene ühine stuudiosessioon," rääkis produtsent, kelle sõnul märgib värske singel uut ajastut tema saundis.

Karmen Telvik – "Breathing Underwater"

Hiiumaalt pärit laulja ja laulukirjutaja Karmen Telvik avaldas debüütlühialbumi "Tired of Being Myself". Telviku sõnul on "Tired of Being Myself" väike killuke tema sisekõnest keskmisest raskemal perioodil ja soov paremaks inimeseks kasvada. Muusika eest hoolitses kõikides lugudes multiinstrumentalist Markus Nurmsaar.

Onyx ja Pluuto – "Tuhmunud"

Produtsent Onyx avaldas plaadimärgi Helyx Ent. alt nimiloo eesootavalt produtsendialbumilt. Kaasas on Pluuto, kelle salmid on artistide sõnul äratus Eesti räpikultuurile. Onyxi sõnul ongi tulevane EP vastus küsimusele, kas Eesti räpp on veel elus.

Plixid – "Lifestyle (Maria Minerva Remix)"

Laulja ja produtsendi Maria Minerva plaadifirma Viis andis esmakordselt välja nullindatel tegutsenud Lõuna-Eesti punkansambli Plixid muusika. Teisipäeval ilmunud lühialbumilt leiab kaheksa lugu koos kahe remiksiga, mille eest vastutasid Minerva ise ning kohalik hüperpop-artist Ines Daferrari.

Karl Killing ja Villemdrillem – "Oodata"

Nädala alguses ühise singliga välja tulnud Karl Killing ja Villemdrillem avaldasid koostöös valminud lühialbumi. Kuue looga EP on artistide endi kirjutatud ja produtseeritud. "Kui tln juba magab" on artistide sõnul inspireeritud hilisõhtustest ja öistest tundidest, hetkedest, mil linn vaikib ja mõtted saavad vabalt liikuda.

Taavi-Peeter Liiv – "100 mõtet"

Taavi-Peeter Liiv alustab singliga "100 mõtet" uut etappi. "100 mõtet on laul, mis on hea teeviit kevadel ilmuva albumi kõlapildi kirjeldamiseks: minu uus muusika on kiirem, agressiivsem ja heas mõttes süüdimatum. Samuti pean uusi laule tehes silma seda, kuidas see asetub elava esituse konteksti – meil on uus bänd ning tahame mängida," rääkis Taavi-Peeter Liiv.

Marmormaze – "Mount Noire"

Räppar Marmormaze avaldas uue singli eesootavalt albumilt, mille muusikavideo on "üles filmitud" tema enda loodud samanimelises Mustamäest inspireeritud videomängus. "Ma armastan Mustamäed, aga õiges valguses saab kõik õudne välja näha ning oma mänguga tahan seda toonitada," rääkis räppar survival-horror mängust.

Meelik – "Vaata"

18 aastat pärast bändi asutamist avaldas Meelik oma debüütalbumi "[Tööpealkiri]". Albumilt leiab kümme lugu, millest kuus on varem ilmunud, sh ka 2023. aasta Eesti Laulu finaalis edukalt esinenud "Tuju", ning neli on täiesti uued. Kõigi lugude muusika on kirjutanud Andres Kõpper, Meelik Samel, Rain Parve ja Martin Petermann, sõnad on Andres Kõpperi sulest. 

Aapeerik ja Susanna Viktoria – "Sirelisinine"

Elektroonika ja pärimusmuusika piirimail tegutsev Susanna Viktoria ja produtsent Aapeerik avaldasid ühise singli, kus Susanna Viktoria vokaal ja flöödimeloodiad põimuvad produtsendi elektroonilisemate võtetega.

Lystro ja Poolring – "Satellites"

Lystro ehk Jakop Kaarma ja Poolring ehk Minimal Windi kaasasutaja, kitarrist ja laulukirjutaja Paula Pajusaar said valmis ja andsid välja eksperimentaalpopi loo "Satellites".

Kiki – "Kuss!"

Oma eelmise singliga "Virolainen New York" kümme nädalat Raadio 2 Top 15 püsinud Kiki on tagasi uue looga. "Kuss!" räägib artisti enda sõnul loo ühest ula peal käinud naisest, kes tahab oma meest tagasi.

Keiyaa – "I h8 u"

New Yorgist pärit RnB-artist Keiyaa (keiyaA) avaldas XL Recordingsi alt oma teise albumi "Hooke's Law". Ligi tunniajaselt albumilt leiab 19 lugu, millel

Rosalia, Björk ja Yves Tumor – "Berghain"

Rosalia avaldab järgmisel reedel oma neljanda albumi "Lux" ning põnevusetekitajana paiskas ta sel nädalal internetiavarustesse igas mõttes krüptilise uue loo "Berghain".

Florence + The Machine – "You Can Have It All"

Reedel jõudis kuulajateni Florence + The Machine'i kuues stuudioalbum "Everybody Scream". Bändi viimase albumi, 2022. aasta "Dance Feveri" esitlusturnee ajal emakavälise raseduse tõttu erakorralise operatsiooni läbi teinud solist Florence Welch sõnas, et avastas taastudes enda jaoks spirituaalsuse, nõiakunsti ja pärimus-õuduse.

Tyler, The Creator – "Mother"

Tyler, The Creator lisas ühe loo oma möödunud aasta albumile "Chromakopia".

Sevdaliza – "On My Own"

Pärast 2020. aastal Sevdalizast alterantiiv-popi suurnime teinud albumit "Shabrang" on Iraanist pärit artist tagasi uue reggaeton'i vaimus tehtud uue albumiga "Heroina".

Gary Numan – "Like a B-Film" 

45. sünnipäeva puhul antakse uues kuues välja Gary Numani teine album "Telekon", mille deluxe-versiooni pealt leiab ka neli lisalugu. Üks neist, "Telekoni" lindistamise ajal stuudiopõrandale jäänud "Like a B-Film" on juba kuulatav.

Anna von Hausswolff ja Ethel Cain – "Aging Young Women"

Rootsist pärit eksperimentaalmuusik Anna von Hausswolff lõpetas viieaastase albumipõua ning tuli välja 12-loolise ja ligi 75 minutit kestva albumiga "Iconoclasts".

Kuula kõiki lugusid siit:

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

