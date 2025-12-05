Uue muusika reede: Flea, Disclosure, Emily J, Guns N' Roses, Blix

Vabalt võinuks suurema osa seekordsest uue muusika reedest täita värske Eesti Laulu saagiga, aga jätsime need lood täielikult kõrvale. Oskate need ise ka üles leida, juhatame teid aga pigem nendele radadele, kuhu te ehk ise muidu ei satuks.

Dramamama – "Arkaadia teel"

Dramamama solist Mikk Tammepõld sõnas, et "Arkaadia teel" on nende esimene omaloominguline eestikeelne laul. "Oleme küll ka bändi algusaegadel mõned eestikeelsed lood salvestanud, kuid need on olnud teiste kirjutatud. Laulu esialgse instrumentaalversiooni salvestasin selle aasta jaanuaris oma sünnipäeval ja mõni päev hiljem hakkas loo demo kuulates peas ketrama see Karl Ristikivi luuletus," ütles ta. Lugu on salvestatud Eestis, Laur Joamets mängis Nashville'is juurde akustilise kitarri partiid.

Tarja – "Rohekassinised silmad"

Novembri lõpus andis Tarja välja oma debüütalbumi "12 kuud", mille lood on ta kirjutanud ise, master'i eest vastutas Siim Mäesalu. "See aasta on olnud minu jaoks tõeline eneseavastamise teekond. Seadsin endale ambitsioonika eesmärgi — kirjutada ja avaldada iga kuu üks uus lugu — ja mul on hea meel, et suutsin selle lõpuni viia," ütles ta ja lisas, et üks suurimaid rõõme selle loometeekonna juures on teadmine, et ta on suutnud oma luule ja mõtted helidega selliselt kokku põimida, et need jõuavad päriselt inimeste südametesse.

Floating Points – "Corner of my Eye"

Viimastel aastatel taas rohkem tantsumuusikale keskendunud produtsent ja helilooja Sam Sheperd, kes on tuntud enam artistinimega Floating Points, läheb uuel seitsmeminutilisel singlil tagasi kohta, mis talle mõni aasta tagasi Pharoah Sandersiga koostöös välja antud albumil palju tunnustust tõi. Taaskord seikleb ta jazz'i radadel, kuid seda saadab minimalistlik ambientne elektroonika.

Charlotte Day Wilson – "High Road"

Kanada RnB artist Charlotte Day Wilson andis viimase kuu aja jooksul välja juba teise singli "High Road", mis lubab arvata, et ehk on lähiajal oodata ka uut plaati. Värske pala aga sobib oma pehme ning pisut jazz'iliku meeleoluga igati hästi ka pühade-aega, otsekui jõululaul neile, kellele jõululaulud närvidele käivad.

Dawn Richard – "A Flex"

Uut albumit lubab ka Dawn Richard, kes on viimasel ajal tegutsenud RnB alternatiivsemas nurgas ning keskendunud rohkem ka koostöödele, uus singel "A Flex" on aga popilikum, laiskade sügavate bassidega lugu, millel pole parimas mõttes kuhugi kiiret.

Flea – "A Plea"

Red Hot Chili Peppersi liige Flea kuulub kindlasti maailma tuntuimate bassistide hulka, nüüd aga jõuab ka tema lõpuks sooloartisti karjäärini. Peagi ilmuva albumi esimene singel "A Plea" on suurejooneline jazz-plahvatus, kus me ei kuule mitte Flea'd ainult basskitarril, vaid ta astub üles ka vokalistina, loos lööb kaasa ka saksofonist Josh Jonson, ansambli Tortoise kitarrist Jeff Parker, Kamasi Washingtoni isa RIckey Washington ja paljud teised.

Mari-Leen ja Sass – "Läbi vihma"

Mari-Leen ütles, et nende esimene päris oma lugu "Läbi vihma" sündis aastaid sahtlis seisnud demo'st, mille nad Sassiga ühiselt arranžeerisid ja laulusõnad kirjutasid. "Loo isikliku mõtte leiab vast iga kuulaja ise, aga meile tundub, et see laul võiks aidata üle saada pimedast ja raskest ajast ja tuua kuulajate hetkedesse rohkem valgust," sõnas ta. Aleksander Ots lisas, et nende värske singel jäi tänavu Eesti Laulu finalistide hulgast välja, aga nad ise teavad, et see on hea lugu ning leiab tee kuulajate südamesse.

Robyn – "Dopamine (Jamie xx Remix)"

Liiga tihti ei ole põhjust remix'idest eraldi rääkida, aga Jamie xx, kelle jaoks on värske töötlus Robyni uuele loole "Dopamine" esimene remix viimase kolme aasta jooksul, väärib kahtlemata seda tähelepanu. Robyn ja Jamie on ka varem koostööd teinud, Jamie xx'i viimasel albumil "In Waves", uue remix'i kohta ütles produtsent pressiteates, et tal oli seda väga lõbus teha, kuna originaallugu ise on nii hea.

Djrum – "Come Find Me"

Tänavu kevadel uue täispika albumiga "Under Tangled SIlence" välja tulnud produtsent Djrum on juba ka mitmetesse aasta parimate plaatide tabelitesse jõudnud, kuid juba annab ta ka aimu, et tal on juba uued rauad tules. Plaadifirma Houndstooth alt ilmunud singel "Come Find Me" jätkab sama rada nagu tänavune album: kerge ja õhuline ambient, kus sähvatavad läbi õrnad meloodiakatked ning vaevuaimatavad bassid.

Confidence Man – "17"

Kanada elektropopi bänd Confidence Man andis välja uue läbialbumi "Active Scenes Vol One", mis on muusikute endi sõnul armastuskiri klubikultuurile. Kahe uue loo kõrval leiab EP-lt ka remix'e. Möödunud aastal ilmus Confidence Man'il täispikk album, tänavu andis nad välja ka sama plaadi remix-versiooni.

Salea – "Enough"

Laulja, produtsent ja laulukirjutaja SALEA ehk Elina Salumäe andis välja uue loo "Enough". Singli loomeprotsessis mängis suurt rolli ka augustis põhjanaabrite juures toimunud Flow festival, kus artisti inspireerisid maailmanimed FKA Twigs ja Charli XCX. "On imeline, et meile nii lähedal saab näha tippklassi artiste hea produktsiooni ja suure lavaga." Singel valmis koos produtsendiga Lystro, kellega nad andsid mullu välja ka debüütalbumi "DNA".

Maarja Aarma MA – "Fall Into Love"

Maarja Aarma MA uus singel "Fall Into Love" on jaanuaris ilmuva albumi nimilugu, Aarma sõnul on see lugu kui albumi süda ja teose tuum, mis avas kogu plaadi emotsionaalse suuna. Värske singli produtseerisid bändiliikmed Maarja Aarma, Madis Muul, Janno Trump ja Dmitri Nikolajevski koos, miksis ja salvestas Roman Urazon, masterdas Randy Merrill.

Disclosure – "Deeper (feat. Leon Thomas)

Viimastel aastatel on briti produtsentide duo Disclosure oma teed otsinud, kaldudes kord rohkem instrumentaalse klubimuusika poole, järgmisel hetkel aga püüdes end taas kehtestada ka elektroonilise popi auditooriumi ees. Värske singel, kus lööb kaasa tuleval aastal kuuele Grammy'le nomineeritud Leon Thomas, on nende viimase aja ambitsioonikaim singel, mis meenutab tugevalt nende läbilöögialbumit "Settle".

Guns N' Roses – "Nothin'"

Bändi kitarrist Slash on korduvalt lubanud, et Guns N' Rosesi uues album on peagi ilmuma, kahe värske singliga seoses aga täpsemat infot veel ei avaldatud. Kui "Atlas" on üsna klassikaline Guns N' Rosesi pala, siis "Nothin'" on huvitaval kombel atmosfäärilisem, isegi pisut soulilik õõtsumine, kuid üleelusuurustest kitarririffidest ei pääse ka siin.

Emily J – "Koduteel"

Jaanuaris annab Emily J välja lühialbumi, mille esimese singlina jõudis kuulajate ette "Koduteel". "See lugu sündis ühest väga konkreetsest ööst," ütles Emily J. "Sellest hetkest, kui sa tead, et peaksid magama, aga su mõtted on kellegi teise juures." Laulu sõnade ja viisi autor on Emily J, loo produtsent on Karl Killing, kellega on Emily ka juba varasemalt koostööd teinud. "Selle looga tahtsime tabada seda emotsioonide segu ihaldusest ja haavatavusest," selgitab ta.

Blix – "Tallinn 2000 (Üksi)"

Eesti tüdrukutebänd BLIX avaldas uue singli "Tallinn 2000 (Üksi)", mis on möödunud suvel pärast kaheaastat treeningperioodi moodustatud bändi neljas lugu. Bändi liikmed on Brianna, Mellin, Lizell ja Mimi, kes koos kirjutavad laule, lavastavad tantse ja on bändi visuaalse loomingu autorid. "Tahame selle looga innustada naisi olema enesekindlad ja julgema jääda iseendaks," ütles bänd pressiteates.

Pluuto – "Kaob kontroll"

Pluuto ütles värske singli valguses, et proovib end igal aastal üha rohkem leida. "Plaati teen praegu, aga need plaadid venivad mul alati nii pikaks, et ma teen neid aastaid," sõnas ta ja mainis, et tema loomingus on alati olnud reegel, et tal pole tabuteemasid. "Praegu ma üritan ise produtseerida nullist, vokaali teen ise, proovin seda töödelda ise, videod teen ise,," selgitas ta.

Liis Ring, Maarja Pärtna ja Penny Boxall – "Siin oli soo. Once was mire"

Muusik Liis Ringi ja kirjanikud Penny Boxall (UK) ja Maarja Pärtna andis välja teose "Siin oli soo. Once was mire." Eesti- ja ingliskeelset luulet, elektroonilist heliloomingut ja laulu põimiva teose andis kassetti ja väikese raamatu näol välja Ringi uus Göteborgis tegutsev plaadifirma Kajajaja. Temaatiliselt on teos austusavaldus soodele ja pilguheit nende hingeellu, teose esmaettekanne toimus kirjandusfestivalil Prima Vista möödunud aastal.

Ireen, Samo, Panorama & San Caspar – "Sõnatu"

Produtsendid Samo, San Caspar ja Panorama andsid koos Ireeniga välja loo "Sõnatu", mis räägib sõprusest, mis ei ole veel täielikult läbi, kuid on tasapisi hääbumas. Produtsent Nikita "Samo" Samogin ütles, et kui Ireen jagas temaga selle loo esimest demo-versiooni, siis ta tundis, et sinna on veidi trummi-bassi juurde vaja.

Tomora (Aurora & The Chemical Brothers) – "Ring the Alarm"

Norra muusik Aurora ja elektroonikalegend The Chemical Brothers, täpselt duo liige Tom Rowlands panid seljad kokku ning andsid välja oma uue projekti, kahe artisti nimest kokku pandud Tomora alt välja esimese singli "Ring the Alarm". Koostööd on nad teinud tegelikult juba alates 2019. aastast.

