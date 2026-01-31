Maarja Aarma MA avaldas uue albumi "Fall Into Love"

Laulja ja laulukirjutaja Maarja Aarma MA andis välja uue albumi "Fall Into Love", mis kõneleb muusikute sõnul avatuse, haavatavuse ja usalduse keeltes.

"Muusika ja mõtted, mis mu sees kogunesid ja esile kerkisid umbes kolme aasta jooksul, on leidnud oma vormi. Nüüd nad kulgevad edasi laias maailmas. Üheaegselt lasen lahti ja võtan vastu, mida tulevik kannab," ütles Maarja Aarma.

Aarma sõnul on albumi süda ja keskpunkt nimilugu "Fall Into Love". "Pärast selle laulu kirjutamist rullus mu sees lahti albumi terviktunnetus. See lugu püüab kokku äsjase kohtumise teadmatuse ja tagasivaatava rahu tunde – pilk kahe inimese koos kulgevale teekonnale," ütles ta.

Bändi kuuluvad Maarja Aarma (vokaal), Madis Muul (klahvpillid), Janno Trump (bass) ja Dmitri Nikolajevski (trummid).