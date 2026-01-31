X!

Maarja Aarma MA avaldas uue albumi "Fall Into Love"

Muusika
Maarja Aarma MA
Maarja Aarma MA Autor/allikas: Kadi Aare
Muusika

Laulja ja laulukirjutaja Maarja Aarma MA andis välja uue albumi "Fall Into Love", mis kõneleb muusikute sõnul avatuse, haavatavuse ja usalduse keeltes.

"Muusika ja mõtted, mis mu sees kogunesid ja esile kerkisid umbes kolme aasta jooksul, on leidnud oma vormi. Nüüd nad kulgevad edasi laias maailmas. Üheaegselt lasen lahti ja võtan vastu, mida tulevik kannab," ütles Maarja Aarma.

Aarma sõnul on albumi süda ja keskpunkt nimilugu "Fall Into Love". "Pärast selle laulu kirjutamist rullus mu sees lahti albumi terviktunnetus. See lugu püüab kokku äsjase kohtumise teadmatuse ja tagasivaatava rahu tunde – pilk kahe inimese koos kulgevale teekonnale," ütles ta.

Bändi kuuluvad Maarja Aarma (vokaal), Madis Muul (klahvpillid), Janno Trump (bass) ja Dmitri Nikolajevski (trummid).

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:50

Maarja Aarma MA avaldas uue albumi "Fall Into Love"

10:29

Selgusid õpilastele suunatud arvustusvõistluse Kapsas võitjad

10:18

Pildid: Eesti kirjanduse päeva disko Tammsaare muuseumis

10:14

Pildid: Poco galeriis avati tootedisaineri Björn Koopi näitus "1982"

10:05

Tristan Priimägi: akadeemikute tuleproov

09:46

Klassikaraadios alustab uuriv kultuurisaade "Pähklipureja"

30.01

Suri "Üksinda kodus" filmidest tuntud näitleja Catherine O'Hara

30.01

Uue muusika reede: Karl Killing, Thundercat, Pinkpantheress, Bruce Springsteen jt

30.01

Kirjandusmuuseumi sõbra auhinna pälvis Tartu Maarja kogudus

30.01

Teenetemärgi pälvinud Joonas Sildre: tahan Tammsaarest koomiksi teha

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

30.01

Suri "Üksinda kodus" filmidest tuntud näitleja Catherine O'Hara

30.01

Galerii: selgusid Eesti muusikaauhinnad 2026 võitjad

30.01

Galerii: Tallinna raekojas esitleti "Tõe ja õiguse" kommenteeritud väljaannet

30.01

Teenetemärgi pälvinud Maria Faust: see pole asi, mis juhtub iga päev

30.01

Aasta kirjandusõpetaja on Viimsi gümnaasiumi õpetaja Kirsi Rannaste

30.01

Teenetemärgi pälvinud Gaute Kivistik: mõtlen tuhandetele inimestele, kes on rohkem teinud kui mina

30.01

Riigivapi III klassi kavaler Luik: eesmärk on töö, mis sind inimesena muudab

30.01

Uue muusika reede: Karl Killing, Thundercat, Pinkpantheress, Bruce Springsteen jt

10:18

Pildid: Eesti kirjanduse päeva disko Tammsaare muuseumis

29.01

Riiklikud kultuuri elutööpreemiad pälvisid Krista Kaer, Raine Karp ja Mark Soosaar

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo