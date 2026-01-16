Uue muusika reede: Maria Kallastu, ASAP Rocky, Charli XCX, J. Cole jpt

Talveuni on läbi ning selle nädala reede tõi meieni peadpööritava koguse uut muusikat nii suurematelt kui väiksematelt artistidelt. Tulemuseks rekordpikk uue muusika reede, kus kohal Maria Kallastu, Ajukaja, Charli XCX, Morrisey, Skrillex, Kim Gordon ja paljud teised.

Eutanasiyah – "Omamoodi freestyle"

Üle pika aja astus uue muusikaga avalikkuse ette Eesti räpi uue laine esimese põlvkonna veteran, UG-hiti "Lauaviin" ja ühe läbi aegade parima Eesti loo "47" autor Eutanasiyah (või Eutanaasia või Euta). Loodame, et see on vaid algus.

Maria Kallastu – "Hüsteeria"

"Hüsteeria" on suunanäitajaks tuleval kevadel ilmuvale albumile, mida Kallastu parasjagu stuudioseinte vahel hoolsasti küpsetab. Rütmide, süntesaatorite ja harmooniate eest vastutavad lisaks Kallastule ka Boipepperoni ja Mattias Tirmaste. Loole valmis Tallinna linnahallis filmitud muusikavideo, mille režissööriks on Art Nõukas.

Town Flesh – "There's a Last Time For Everything"

Eelmise aasta lõpus debüütsingliga "Miracle Worker" lagedale tulnud Tallinna indie-bänd Town Flesh (Sander Varusk, Villem Sarapuu, Ivar Mägi, Hendrik Tamberg ja Egert Käesel) ei lasknud kuulajatel järge kaua oodata. Ühtlasi on singel esimene reliiss värskelt Varuski ja Isombard Booze'i rajatud plaadifirma Eastxwest Recordsi alt. Uue leibeliga liitus hiljuti ka ansambel Fuzzolini.

Ajukaja – "Sunda School"

Elektroonilise muusika produtsent Ajukaja ehk Raul Saaremets kirjutab kaks peatükki juurde oma "Sunda Schooli" saagasse, mille keskmes on Yamaha elektriorel.

Maarja Aarma MA – "Surrender"

Laulja-laulukirjutaja Maarja Aarma juhitud koosluse Maarja Aarma MA uus singel "Surrender" on kolmas singel jaanuari lõpus ilmuvalt albumilt "Fall Into Love". Album tervikuna jõuab kuulajateni 30. jaanuaril. ""Surrender" on elujaatav ja helge lugu, mis julgustab usaldama tundmatut, kuid õiget teekonda. Singel kannab endas albumile omast avatust, sisemist rahu ja tunnet, et päriselt kohal olemine on suurim kingitus;" selgitas Aarma.

Oopus – "Neil kõrgustel"

Oopus segab järjekordsel singlil 4. veebruaril ilmuvalt albumilt "Reivlender" eesti pärimusmuusika rütme elektroonilise tantsumuusika omadega.

Morrissey – "Make-up is a lie"

Jaanuari alguses USA ja Euroopa turneega algust teinud Morrisey toetab kontserttegevust uue singliga, mis on nimilugu igavesti vastuolulise The Smithsi solisti 6. märtsil ilmuvalt sooloalbumilt.

Robbie Williams – "Morrisey"

Vastakaid tundeid tekitanud eluloofilmi tuules avaldas Robbie Williams pärast seitsmeaastast pausi oma 13. stuudioalbumi. "Britpop" järgneb 2019. aastal avaldatud jõulualbumile "The Christmas Present".

ASAP Rocky – "Helicopters"

Reedel jõudis kõigi huviliste kõrvadesse kaheksa aastat valminud ASAP Rocky viies stuudioalbum "Don't Be Dumb". Tund aega vältavalt plaadilt leiab 17 lugu ja kaasa teevad Doechii, Damon Albarn, Jessica Pratt, Tyler, The Creator jt. Teise singli "Helicopters" muusikavideos lendab Harlemis sündinud räppar USA-s viimaste kuude jooksul toimunud pöörasuste kohal.

Gorillaz ja Tony Allen – "The Hardest Thing"

Gorillaz avaldas lisaks neljale juba ilmunud loole oma järgmiselt albumilt veel kaks lugu. Ühel neist on külalisartistina mainitud 2020. aastal meie hulgast lahkunud afrobeat'i pioneer Tony Allen, keda loo alguses kõnelemas kuuleb.

Mitski – "Where's My Phone?"

Hinnatud-kiidetud USA laulja ja laulukirjutaja Mitski naaseb pärast väike pausi lõdva ja mürase singliga, mis jõuab 27. veebruaril ilmuvale albumile "Nothing's About To Happen To Me".

Arlo Parks – "2sided"

2021. aastal albumiga "Collapsed in Sunbeams" Mercury Prize'i üleandmisel aasta albumi auhinna võitnud briti laulja laulukirjutaja avaldas uue singli, mis tema tavalise sumedusega võrreldes üllatavalt jõuline ja biidine. "2sided" jõuab aprillikuus ilmuvale albumile.

Kim Gordon – "Not Today"

Paar aastat tagasi ootamatult jõulise ja eelarvamusi murdva albumiga "The Collective" välja tulnud Kim Gordon annab 13. märtsil välja uue kauamängiva "Play Me". Üks kultusliku Sonic Youthi põhitegelasi avaldas ka esimese singli ning luba, et "Play Me" tuleb veel rütmikesksem kui "The Collective".

Alexis Taylor ja Lole Kirke – "Out Of Phase"

Briti süntpopi bändi Hot Chip ninamees annab märtsis välja oma seitsmenda sooloalbumi, millelt jõuab kuulajateni esimesena singel koos näitleja ja laulja Lola Kirke, kes löönud muu hulgas kaasa filmides "Kadunud" ("Gone Girl") ja "Patused" ("Sinners").

Haute & Freddy – "Dance the Pain Away"

Ja ka uuema põlvkonna süntpopi uudiseid – Los Angelese duo Haute & Freddy sõlmis plaadilepingu Atlanticuga ning annavad märtsis välja debüütalbumi "Big Disgrace". Suurejoonelise "Dance the Pain Awayga" antakse veidi aimu, mida oodata võib.

Daughter – "Not Enough"

Briti unenäolise folk-popi trio Daughter tähistab kümne aastat möödumist albumist "Not To Disappear" plaadilt välja jäänud demo uusversiooniga.

J. Cole – "Disc 2 Track 2"

Algselt kümnendi suurimasse räpisõtta tiritud, aga kiiresti mõõgad maha asetanud ning Drake'i ja Kendrick Lamari kõrvalt n-ö suure kolmiku poodiumilt maha astunud J. Cole on nüüd taas valmis masside ette astuma. 6. veebruaril ilmub Cole'i kümnes pikem reliiss "The Fall-Off", mis räppari sõnul on olnud töös kümme aastat, eesmärgiga luua oma parim plaat. Esimene singel peagi ilmuvalt albumilt on "Disc 2 Track 2".

Charli XCX – "Wall of Sound"

Charli XCX viskas ilma igasuguse hoiatuseta igale poole kanalitesse üles kolmanda singli 13. veebruaril ka meie kinodesse jõudva "Vihurimäe" soundtrack'ilt.

Turnspit – "Have A Heart"

Võrdlemisi salapärane Leedsi duo Turnspit lisab oma möödunud aastal välja antud kolmele singlile, mis kõik vaatasid erinevate küngaste otsast alternatiivsele popmuusikale, tänavuse aasta esimese singli. "Have A Hearti" peal tuleb juba mängu ka moodsam elektroonika ja killuke trip-hoppi.

Skrillex jpt – "Someone Said"

Skrillex avaldas küll ainult kolme looga, aga see-eest veidrusi täis EP "Kora". Loole "Someone Said" aitasid kaasa Vargm2TM, Eurohead, Whitearmor ja Swedm ning pealkiri ja Swae Lee vokaal laenati Travis Scotti loost "Sicko Mode".

Waterbaby – "Memory Be a Blade"

Rootsi magamistoa popi ja RnB artist Waterbaby teatas, et sel nädalal singel jõuab koos kahe eelmisega märtsis ilmuvale albumile "Memory Be a Blade", mille annab välja Sub Pop.

Hemlocke Springs – "W-w-w-w-w"

Nigeeria juurtega USA laulja ja produtsent Hemlocke Springs toob 2023. aastal ilmunud debüüt-EP järel 13. veebruaril välja oma esimese stuudioalbumi "The Apple Under The Sea". Kui seni ilmunud kolme singli põhjal järeldusi teha, millest viimane ja siin väljatoodu kindlasti kõige tugevam on, siis võib oodata ühte väga eklektilist albumit.

Flea ja Thom Yorke – "Traffic Lights"

Flea teatas, et tema möödunud aastal ilmunud singlist saab trompeti-jazz'i album "Honora", mis jõuab kuulajateni 27. märtsil. Uuel singlil saavad kokku kolleegid endisest supergrupist Atoms for Peace.

Madison Beer – "Bad Enough"

26-aastane Ameerika lauljatar Madison Beer avaldas oma kolmanda albumi "Locket", millel kõlab nii hoogsamat tantsupopi kui ka erineval kujul läikivat ja moodsat RnB'd.

