Uue muusika reede: Katy Perry, Sam Smith, Carly Rae Jepsen, Charli XCX

Palju uut kodumaist jätkub ka jaanidejärgsesse uue muusika reedesse, sealhulgas uuemad tulijad Choak, Carinam ja Meeliann. Välismaalt päris mitu möödunud kümnenditel hoogsalt tegutsend popstaare, eesotsas Katy Perryga, aga ka selle kümnendi püsikülalised FKA Twigs ja Charli XCX.

Carinam – "Wishes In The Well"

Carinami teine singel tema eesootavalt täispikalt debüütalbumilt. Esmapilgul väga tõupuhas akustiline singer-songwriter lugu peidab kuskil enda sees vihjeid nii nullindate USA pop-pungile, emole ja alternatiivrokile. Ei ole vist liiga raske ette kujutada, et kitarrile läheb juhe taha ja sellest saab hoopis Paramore'i, Avril Lavigne'i või Evanescence'i lugu?

Marmormaze – "Just Cause"

Räppar Marmormaze'i selle aasta esimene singel, mis jõuab tema viiendale albumile. Muusikavideos haaras ta inspiratsiooni kunagistest iPodi reklaamidest. Samu elemente oleme sel aastal näinud ka juba hoopis nooremate 35maffialaste videos ja ka Triibupasta ning Merilin Mälgu ühise loo visuaalides. Kui sinna kõrvale panna veel juhtmega kõrvaklapid, siis ei tea, kas Apple'il on aeg hakata planeerima uue iPodi välja andmist? Sellele Marmormaze oma uuel lool, mis libiseb koos tema pool-laulva pool-räppiva esitusega päris sujuvalt, veel vastust ei anna.

Kantri Guidu Bänd – "Jaaniunenägu"

Hannes "Kantri Guidu" Metsa juhitud Kantri Guidu Bänd avaldas pööripäeva eel topeltsingli "Jaaniunenägu / Läbi rukki". Esimene neist on veidi seikluslikum, teine pungisem ja põleb eredama leegiga, aga mõlemas on olemas tahumatus, mis meie tavapärasest jaanišlaagrist muidu millegipärast täiesti puudu on.

Choak – "Ride (Sad Story)"

Pop-trance duo Duo Choak, kuhu kuuluvad vokalist Rebeca ja produtsent-laulja David, avaldasid oma debüütsingli, mis lülitatakse otse 90-ndate lõpu ja nullindate romantilis-iroonilisele kanalile. Seda tunnistavad meile ka singlikaanelt vastu vaatavad digihammasrataste poolt räsitud hobused, kes justkui enam ei jaksaks. Choak ise see-eest jaksab. Siin võiks ühelt poolt rääkida paar põlvkonda nooremast Maria Minervast, samas tõmbab rabedam macho-vokaal sugulussidemetele eurotrance'iga mitu joont alla.

Tell Your Birds – "Pa saulei"

Eksperimentaalfolki viljelev Eesti-Läti-Itaalia ansambel Tell Your Birds sai maha uue looga, kus on väga vastuoluliselt kokku segatud jahedus ja soojus. Loos on põimitud lätikeelsel sõnademängul põhinev uuslooming ja Greete Jentsi (1884-1985) lauldud mulgikeelne päikese väljakutsumise loits. Tell Your Birdsi moodustavad Kärt Tambet (viiul ja vokaal), Vija Moore (löökpillid ja vokaal), Kristīne Tukre

(kokled/kandled) ja Simone Spampinato (elektroonika).

Planeet – "Seeneriik"

Juba 16 aastat eestlasi nii originaallugude kui ka remiksidega kostitanud drum and bass'i produtsent Planeet on kõigest poolteist kuud pärast ühist singlit An-Marleniga tagasi uue looga. Seegi on omamoodi remiks, sest on saanud inspiratsiooni 1964. aastal valminud Eesti nukufilmist "Operaator Kõps Seeneriigis". Loos kõlavad ka filmist pärit sämplid. Kappab lugu ikka nii, nagu üks Planeedi lugu kapata võiks ja sobitab end muretult öistesse tantsupidudesse üle terve Eesti.

Meeliann – "Truth Be Told"

Meeliann, kellel varem on ilmunud kaks singlit, aastatel 2023 ja 2025, avaldas oma kolmanda loo, mis valmis koos Taavi-Peeter Liiviga. "Truth Be Toldi" peal püüab Meeliann n-ö salongikõlbulikku pop-souli, mis aina raskemate trummide ja värisevate bassidega prooviks justkui sealtsamast salongist välja rabeleda.

Salea – "Dragon's Back"

Laulja, produtsent ja laulukirjutaja Salea ehk Elina Salumäe uus singel valmis koos produtsent Lystroga, kellega jõuti 2024. aastal ka ühise albumini "DNA". Kohal on sügavad bassid, läikivad trummid, naftatankeri paigast liigutamise kriginad ja Salea kohe-kohe jäiselt murduv falsett.

Charli XCX – "Wink Wink"

Järjekorras kolmas singel Charli XCX-i 24. juulil ilmuvalt albumilt "Music, Fashion, Film", mis järgneb Charli karjääri pea peale pööranud "Bratile" ning selle aasta alguses koos samanimelise filmiga kinodesse jõudnud "Wuthering Heightsile". Esiksingel "Rock Music" tegi juba kuulajale ninanipsu ja pilgutas kavalalt silma, kui Charli laulis, et hakkab nüüd rokkmuusikat tegema. Nüüd on kaval silmapilgutus kolinud singli pealkirja, kaasas laulurida "I'm not a bad girl anymore". "Rock Musicu" järel on Charli küll öelnud, et "Music, Fashion, Film" siiski rokkalbum ei tule. Ei tea ka enam, mida sellest väitest arvata, sest on ju "Wink Wink" poproki lugu. Olukord kisub skisofreeniliseks.

EsDeeKid – "RockWave"

Möödunud aastal briti põrandaalt edetabelitesse ja isegi USA-sse plahvatanud Liverpoolist EsDeeKid on oma põlvkonna ja skeenestiku kõige säravam esindaja. Mõned päevad rohkem kui aasta tagasi ilmunud menuka debüütalbumi "Rebel" järel proovib ta leida uutmoodi lähenemisnurki, kuigi võiks teoorias veel vabalt mõnda aega üles pekstud laine seljas libiseda. Nendes uutes nurkades on ühelt poolt liiga vähe uut ja teisalt jääb aina vähemaks mudasust, mis lühikese ajaga nii palju kõrvapaare tema juurde tõi. Uus singel, kerges industrial'i kastmes "RockWave" nüüd päris lati alt läbi ei jookse, kõhe energia on siin alles, aga annab siiski aimu kergest sihitusest.

FKA Twigs ja Lil Yachty – "On Your Mind"

FKA Twigsi ärajäänud esinemistest USA-s ja Coachellal sündis uus singel Lil Yachtyga, industriaalne ja veidi kõhedaid kajasid täis, aga samas ka igati särav jerseyclub'ilik tantsulugu "On Your Mind". Kuna loo refräänis küsib FKA Twigs, et miks inimene kellega ta räägib (tema ise või kuulaja) tantsima ei hakka, siis siin on väike koreograafia-video, mis on hea lihtne laulu korduvalt ja korduvalt kuulates ära õppida.

The Rolling Stones – "Divine Intervention"

Uut rollingute albumit "Foreign Tongues" on oodata 10. juulil ning tänasest on meie päralt juba neli lugu. Koos "Jealous Loveriga" ilmus ka "Divine Intervention", kus teeb kaasa The Cure'i juhtfiguur Robert Smith. Jaggeri sõnul kohtusid mehed alles hiljuti esimest korda. Õnneks oli käepärast ka stuudio, kuhu sai kohe kupatada ka Smithi, kes uuel lool kitarri mängib. Smithi peaks kaasa tegema veel ühel albumilool, loodetavasti ka juba oma häälega, mis Jaggeri hääle kõrval ja bluusikitarridel kindlasti väga veidralt mõjuks.

Carly Rae Jepsen – "On Wires"

Megahiti "Call Me Maybe" autor Carly Rae Jepsen üllatab aeglaselt tammuva, kergelt psühhedeelse ja jazz'ise singliga, mis jõuab 18. septembril ilmuvale 24-loolisele topeltalbumile.

Sam Smith – "My Guy"

Sam Smithi viimane suurem õnnestumine, provokatiivne "Unholy" koos Kim Petrasega, tegi temast satanismiteoreetikutest popmuusika-"huviliste" ühe lemmikobjekti. Värske ballaadiga võtab ta kõvasti hoogu maha, kuigi kardetavasti gei-gospliga ta neid samu teoreetikuid oma seljast maha ei raputa. Ja miks peakski, nad on vast kõige parem hinna/tulemus suhtega turundusteenus, mida Smith kasutada saab.

Steve Lacy ja SZA – "Is it cool?"

Steve Lacy sai oma 17. juulil ilmuvale albumile seltsi SZA. Soul'isel RnB-biidil vahetatakse mõtlikult lauluridu, kuid eks SZA-ga sellise loo tegemine on veidi ohtlik, sest väga lihtne on reisisaatjaks jääda ja nii Lacyga juhtubki. Albumil on Lacyl seltsis veel ka Erykah Badu, kellele samuti pole kõige kergem konkurentsi pakkuda.

Katy Perry – "Watch It Burn"

2024. aastal tundus, et ülipüüdliku "143" albumitsükliga mattis Perry maha viimased riismed oma karjäärist ning taandus kõigest üheks meemiks. Nüüd on ta tagasi, teeb nägu, nagu "143" pole olemas olnudki, nn "võimendamisest" ja supernaisest on saanud tuldpurskav skorpion ning proovib kõik P!nki poolt maha jäetud kuulajad üles korjata.